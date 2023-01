Кубок короля. Реал Мадрид - Атлетико 3:1. Автобус ожидаемо капитулировал

Матч "Реала" с "Атлетико" затянулся на 120 минут, но прошел ожидаемо. Скажите честно - вы ведь знали, что "Сливочные" победят, хоть и намучаются?

"Матрасников" хватило примерно на час игры - дальше то ли сами устали, то ли Симеоне ошибся. И это при том, что начиналось все отлично - гол на 19-й минуте удивил своим изяществом. И заброс Коке, и прострел Молины, и решающее касание Мораты были выверены до миллиметров.

Забив мяч, "Атлетико" грамотно вязал игру, останавливал соперника в средней зоне, пытался контролировать темп. В этом гостям сильно помогал газон "Сантьяго Бернабеу", отдаленно напоминавший "Черноморец" после концерта Винника.

16 - @AlvaroMorata has scored his 16th at Santiago Bernabéu in all competitions (the second one as away player after doing so with Juventus in UCL in may 2015). Only at Allianz Stadium (24) has scored more often in his club career. Family. pic.twitter.com/WaMcbuUvfx