Кубок короля. Реал Мадрид - Атлетико 3:1. Автобус ожидаемо капитулировал

Матч "Реала" с "Атлетико" затянулся на 120 минут, но прошел ожидаемо. Скажите честно - вы ведь знали, что "Сливочные" победят, хоть и намучаются?

"Матрасников" хватило примерно на час игры - дальше то ли сами устали, то ли Симеоне ошибся. И это при том, что начиналось все отлично - гол на 19-й минуте удивил своим изяществом. И заброс Коке, и прострел Молины, и решающее касание Мораты были выверены до миллиметров.

Забив мяч, "Атлетико" грамотно вязал игру, останавливал соперника в средней зоне, пытался контролировать темп. В этом гостям сильно помогал газон "Сантьяго Бернабеу", отдаленно напоминавший "Черноморец" после концерта Винника.

16 - @AlvaroMorata has scored his 16th at Santiago Bernabéu in all competitions (the second one as away player after doing so with Juventus in UCL in may 2015). Only at Allianz Stadium (24) has scored more often in his club career. Family. pic.twitter.com/WaMcbuUvfx — OptaJose (@OptaJose) January 26, 2023

"Реал" с двойным сопротивлением соперника и поля справлялся плохо. В первом тайме реальный шанс забить имел лишь Милитао, но ударил мимо. Еще два полумомента упустили до 60-й минуты Бензема и Винисиус - то есть, "Атлетико" держался вполне надежно.

Дело могло завершиться и победой "Матрасников", если бы они выдержали взятый темп, но этого не случилось. Мората получил травму - это был первый удар. Дальше начали уставать хавбеки, а Симеоне привычно включил режим улитки. Ну, а как только он насытил линии дровосеками, "Реал" поджал - и Родриго в элегантном сольном проходе перевел игру в дополнительное время.

6 - Tonight, @atletienglish will face @realmadriden for the 6th time in a single game tie in @Simeone era. The previous five came to extra-time (Copa 2013, UCL 2014, UCL 2016, European Supercup 2018 and Spanish Supercopa 2020). Precedents. pic.twitter.com/rDuN8vde7H — OptaJose (@OptaJose) January 26, 2023

Удивительно, но Чоло и здесь продолжил гнуть свою линию. Тренер убрал с поля еще и Гризманна, своего единственного эффективного организатора атак! И как "Атлетико" было играть дальше?

Собственно, ответ мы увидели скоро. Винисиус пару раз накрутил Савича и довел того до сказа удаления, а еще через пять минут Бензема не составило труда замкнуть дальнюю штангу после прострела.

3 - @Benzema has scored the last three @realmadriden's goals in a extra-time period in any competition (the other two came against Chelsea and Manchester City in Champions League 2021/2022). Specialist. pic.twitter.com/PHpTLlrjYU — OptaJose (@OptaJose) January 26, 2023

Вот это характер - всем характерам характер! И гол Вини на 121-й минуте, когда сил бежать уже не было ни у кого, это еще раз подчеркнул. Да, "Реал" проиграл Класико, но он все еще готов биться за трофеи - вот главное резюме матча. Ну, а про "Атлетико" мы уже все сказали. Возможно, Симеоне надо просто больше верить в своих игроков, хотя, конечно, ему виднее.

1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 3:1

Голы: Родриго, 80, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 - Мората, 19

"Реал": Куртуа - Начо (Одриосола, 114), Милитао, Рюдигер, Менди (Себальос, 44) - Модрич, Камавинга, Кроос - Вальверде (Родриго, 69, Мартин, 114), Бензема, Винисиус

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду - Коке (Сауль, 83), де Пауль (Кондогбья, 83) - Корреа (Карраско, 74), Лемар (Депай, 74), Гризманн (Барриос, 91) - Мората (Витсель, 63)

Предупреждения: де Пауль, 44, Рейнилду, 54, Эрмосо, 62, Савич, 97 - Себальос, 69, Винисиус, 97

Удаление: Савич, 99