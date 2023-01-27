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Кубок короля. Реал Мадрид - Атлетико 3:1. Автобус ожидаемо капитулировал

Испания
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Победила команда, которая играла лучше

Кубок короля. Реал Мадрид - Атлетико 3:1. Автобус ожидаемо капитулировал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Реала" с "Атлетико" затянулся на 120 минут, но прошел ожидаемо. Скажите честно - вы ведь знали, что "Сливочные" победят, хоть и намучаются?

"Матрасников" хватило примерно на час игры - дальше то ли сами устали, то ли Симеоне ошибся. И это при том, что начиналось все отлично - гол на 19-й минуте удивил своим изяществом. И заброс Коке, и прострел Молины, и решающее касание Мораты были выверены до миллиметров.

Забив мяч, "Атлетико" грамотно вязал игру, останавливал соперника в средней зоне, пытался контролировать темп. В этом гостям сильно помогал газон "Сантьяго Бернабеу", отдаленно напоминавший "Черноморец" после концерта Винника.

"Реал" с двойным сопротивлением соперника и поля справлялся плохо. В первом тайме реальный шанс забить имел лишь Милитао, но ударил мимо. Еще два полумомента упустили до 60-й минуты Бензема и Винисиус - то есть, "Атлетико" держался вполне надежно.

Дело могло завершиться и победой "Матрасников", если бы они выдержали взятый темп, но этого не случилось. Мората получил травму - это был первый удар. Дальше начали уставать хавбеки, а Симеоне привычно включил режим улитки. Ну, а как только он насытил линии дровосеками, "Реал" поджал - и Родриго в элегантном сольном проходе перевел игру в дополнительное время.

Удивительно, но Чоло и здесь продолжил гнуть свою линию. Тренер убрал с поля еще и Гризманна, своего единственного эффективного организатора атак! И как "Атлетико" было играть дальше?

Собственно, ответ мы увидели скоро. Винисиус пару раз накрутил Савича и довел того до сказа удаления, а еще через пять минут Бензема не составило труда замкнуть дальнюю штангу после прострела.

Вот это характер - всем характерам характер! И гол Вини на 121-й минуте, когда сил бежать уже не было ни у кого, это еще раз подчеркнул. Да, "Реал" проиграл Класико, но он все еще готов биться за трофеи - вот главное резюме матча. Ну, а про "Атлетико" мы уже все сказали. Возможно, Симеоне надо просто больше верить в своих игроков, хотя, конечно, ему виднее.

1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 3:1

Голы: Родриго, 80, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 - Мората, 19

"Реал": Куртуа - Начо (Одриосола, 114), Милитао, Рюдигер, Менди (Себальос, 44) - Модрич, Камавинга, Кроос - Вальверде (Родриго, 69, Мартин, 114), Бензема, Винисиус

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду - Коке (Сауль, 83), де Пауль (Кондогбья, 83) - Корреа (Карраско, 74), Лемар (Депай, 74), Гризманн (Барриос, 91) - Мората (Витсель, 63)

Предупреждения: де Пауль, 44, Рейнилду, 54, Эрмосо, 62, Савич, 97 - Себальос, 69, Винисиус, 97

Удаление: Савич, 99

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (6)
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2023 в 01:01
Ахтунг. На сайте работает скунсик, побочный сынок таможенника. Гадит немного (он же маленький), но запах сильный.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
27.01.2023 в 00:53
Важка перемога (а з Атлетіко легких не буває). Але заслужена. Усі молодці, але я відзначу значний прогрес Камавінги, насамперед. Родріго - він вже давно заслуговує місце в старті. Вінісіус - завжди на рівні, створював жах для оборони матрасніків. Усім подяка за гру, а автору за гарний звіт.
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+1
-1
mеtаll5291 (Kharkiv)
27.01.2023 в 00:57
Не втомився ще, скунсе?
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0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2023 в 00:53
Дурноголовый Симеоне испугался, что может случайно выиграть и начал замены делать, чтобы наверняка, как обычно. )))
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0
-1
78zezabo (Дрогобич)
27.01.2023 в 00:50
Час йде, а суді в Іспанії не міняються, тягнув Реал як міг. Не дати другу жовту реалу, але спокійно прописати атлетіко). А автор статті футбол дивився, чи так аби лизнути? Ось чому рідко дивлюсь Іспанію, бо тут футбол на другому місці, в Англії так не судять.
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
27.01.2023 в 00:42
Реал красава...Кама все краще і краще...
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+1
-3

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