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Реал - Валенсия: вспомните игроков, выступавших за эти команды - Квиз

Испания
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30 футболистов и четыре минуты

Реал - Валенсия: вспомните игроков, выступавших за эти команды - Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 февраля, состоится перенесенный матч 17-тура Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" дома будет принимать "Валенсию". Перед этой игрой летучие мыши остались без главного тренера – после поражения от "Вальядолида" Дженнаро Гаттузо покинул команду. Но, несмотря на это, отчетный поединок может быть достаточно интересным, поскольку "сливочным" всегда непросто в матчах с левантийцами.

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти коллективы игроков. В квизе будет 30 футболистов, на прохождение викторины четыре минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за ни один из коллективов.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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