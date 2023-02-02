Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Валенсия: вспомните игроков, выступавших за эти команды - Квиз
30 футболистов и четыре минуты
фото - Getty Images
Сегодня, 2 февраля, состоится перенесенный матч 17-тура Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" дома будет принимать "Валенсию". Перед этой игрой летучие мыши остались без главного тренера – после поражения от "Вальядолида" Дженнаро Гаттузо покинул команду. Но, несмотря на это, отчетный поединок может быть достаточно интересным, поскольку "сливочным" всегда непросто в матчах с левантийцами.
Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти коллективы игроков. В квизе будет 30 футболистов, на прохождение викторины четыре минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за ни один из коллективов.
Популярное сейчас
- Агент Кендзеры: Томаш вздохнул с облегчением. Главное, что он больше не в центре войны
- Источник: Динамо ведет переговоры с Ярмоленко
- Месси рассказал, что прошептал перед решающим пенальти Аргентины в финале ЧМ-2022
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО