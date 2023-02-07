Симеоне пока не впечатлен Депаем

Главный тренер “Атлетико” Мадрид Диего Симеоне не спешит наигрывать новичка команды Мемфиса Депая в основе.

Нидерландец присоединился зимой к “Атлетико” за три млн евро за полгода до окончания срока своего контракта с “Барселоной”.

Как пишет Football Espana, Симеоне попросил своих ассистентов поработать с физической формой Депая, который практически не играл в первой половине сезона за “Барсу”.

Пока тренер “Атлетико” не готов разбивать пару форвардов Гризманн - Мората и в трех турах Ла Лиги Депай провел всего 20 минут.

Контракт 28-летнего форварда с “Атлетико” действует до лета 2025 года.