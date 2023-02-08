Куртуа не сыграет в финале Клубного чемпионата мира, даже если Реал пройдет Аль-Ахли

Тибо Куртуа точно пропустит Клубный чемпионат мира, сообщает Relevo. Первый номер "Реала" продолжает чувствовать дискомфорт приводящей мышцы.

Ранее Куртуа не попал в заявку "Реала" на турнир, но оставался шанс, что травмированных игроков можно дозаявить. Сегодня стало известно, сто Тибо все же пропустит клубный Мундиаль, так как никто не хочет рисковать голкипером.

Его место в заявке занимает Лукас Канисарес.

Напомним, что сегодня, 8-го февраля, "Реал" сыграет в полуфинале КЧМ с "Аль-Ахли", а уже 11-го пройдет финал, в котором уже ждет саудовский "Аль-Хиляль".