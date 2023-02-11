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Реал завоевал свой 5-й кубок клубного ЧМ
Абсолютный рекорд
Twitter Real Madrid C.F.
В финальном поединке клубного Чемпионата мира
Благодаря этой победе, "сливочные" завоевали свой 5-й подобный титул. Ранее королевский клуб победил в клубном ЧМ в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
Таким образом "Реал" выиграл все финалы клубного Чемпионата мира, в которых принимал участие.
Единственный случай, когда мадридцы не дошли до решающего поединка турнира, был зафиксирован в далеком 2000 году. Однако тогда испанский клуб не прошёл даже стадию 1/2.
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