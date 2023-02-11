Реал завоевал свой 5-й кубок клубного ЧМ

В финальном поединке клубного Чемпионата мира мадридский "Реал" победил "Аль-Хилаль" со счетом 5:3.

Благодаря этой победе, "сливочные" завоевали свой 5-й подобный титул. Ранее королевский клуб победил в клубном ЧМ в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Таким образом "Реал" выиграл все финалы клубного Чемпионата мира, в которых принимал участие.

Единственный случай, когда мадридцы не дошли до решающего поединка турнира, был зафиксирован в далеком 2000 году. Однако тогда испанский клуб не прошёл даже стадию 1/2.