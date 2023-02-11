  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал завоевал свой 5-й кубок клубного ЧМ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал завоевал свой 5-й кубок клубного ЧМ

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Абсолютный рекорд

Реал завоевал свой 5-й кубок клубного ЧМ

Twitter Real Madrid C.F.

Новина українською

В финальном поединке клубного Чемпионата мира мадридский "Реал" победил "Аль-Хилаль" со счетом 5:3.

Благодаря этой победе, "сливочные" завоевали свой 5-й подобный титул. Ранее королевский клуб победил в клубном ЧМ в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Таким образом "Реал" выиграл все финалы клубного Чемпионата мира, в которых принимал участие.

Единственный случай, когда мадридцы не дошли до решающего поединка турнира, был зафиксирован в далеком 2000 году. Однако тогда испанский клуб не прошёл даже стадию 1/2.

По теме
yellow-arrow
Бензема вышел на второе место по количеству трофеев в истории Реала
yellow-arrow
Примера. Бетис развлекает, Севилья оживает, а Валенсия продолжает проигрывать и без Гаттузо
yellow-arrow
Лунин стал победителем клубного Чемпионата мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде