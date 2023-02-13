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Реал уже ищет замену Бензема. В клубе интересуются Влаховичем и Ришарлисоном

Испания
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В клубе должны быть готовы к травмам француза

Реал уже ищет замену Бензема. В клубе интересуются Влаховичем и Ришарлисоном

Фото: twitter.com/juventusfc

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"Реал" уже смотрит в будущее и присматривается к замене Карима Бензема, который из-за травм пропустил 8 из 20 матчей Ла Лиги этого сезона, сообщает ESPN. В клубе рассматривают кандидатуры Душана Влаховича ("Ювентус") и Ришарлисона ("Тоттенхэм").

Анчелотти хотел, чтобы клуб подписал форварда ещё прошлым летом, но трофеи и отказ Килиана Мбаппе, на которого была ставка, внесла свои коррективы.

При этом "Реал" так и не продлил контракт Карима, который истекает уже будущим летом.

За Душаном Влаховичем следили ещё в "Фиорентине", но в январе 2021-го его приобрел "Ювентус" за 82 миллиона евро. Теперь в "Мадриде" снова рассматривают его кандидатуру. Помочь в переговорах может трудное финансовое положение "Ювентуса", которому грозят очередные санкции.

Сделка по Ришарлисону обещает быть сложной. У бразильца контракт до 2027-го, а "шпоры" не любят за дешево отпускать своих игроков. Анчелотти знаком с игроком ещё по "Эвертону" и видет форварда в команде.

Альтернативным вариантом будет усиление правого фланга атаки и навязывание конкуренции Родриго с Вальверде. В клубе рассмотрят возможность подписание Кингсли Комана из "Баварии".

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Душан Влахович Ришарлисон
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Источник:
espn.co.uk

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