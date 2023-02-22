Бывший гендир Баварии о скандале с выплатами Барселоной Негрейре: Меня это не удивило. Было странное ощущение, когда играли в Испании

Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью Corriere dello Sport прокомментировал скандал вокруг выплат "Барселоны" компании бывшего главы комитета судей Ла Лиги.

Негрейра – экс-глава судейского комитета Ла Лиги. В период с 2016-го по 2018-й "Барселона" выплатила на счета компании Dasnil 95, которая принадлежит Энрикесу, 1,4 миллиона евро. Клуб объяснил это тем, что платил за консультации молодых футболистов. Позже оказалось, что эти 1,4 миллиона евро – это 95% оборота компании в те годы.

"Поверите ли вы мне, если я скажу, что рассмеялся, прочитав новости об этом? Меня они не удивили: всякий раз, когда мы играли в Испании, у меня было странное ощущение. Подобные вещи недопустимы, они влияют не только на национальное первенство. К вопросам судейства надо отнестись со всей серьезностью. И с уважением", – сказал Карл-Хайнц Румменигге.

Напомним, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас занял жесткую позицию по скандалу и требует от президента Лапорты четких объяснений, а не угроз в ответ.