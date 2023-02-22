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Бывший гендир Баварии о скандале с выплатами Барселоной Негрейре: Меня это не удивило. Было странное ощущение, когда играли в Испании
Подливает масла в огонь
Фото: twitter.com/FCBayern
Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью Corriere dello Sport прокомментировал скандал вокруг выплат "Барселоны" компании бывшего главы комитета судей Ла Лиги.
Негрейра – экс-глава судейского комитета Ла Лиги. В период с 2016-го по 2018-й "Барселона" выплатила на счета компании Dasnil 95, которая принадлежит Энрикесу, 1,4 миллиона евро. Клуб объяснил это тем, что платил за консультации молодых футболистов. Позже оказалось, что эти 1,4 миллиона евро – это 95% оборота компании в те годы.
"Поверите ли вы мне, если я скажу, что рассмеялся, прочитав новости об этом? Меня они не удивили: всякий раз, когда мы играли в Испании, у меня было странное ощущение.
Подобные вещи недопустимы, они влияют не только на национальное первенство. К вопросам судейства надо отнестись со всей серьезностью. И с уважением", – сказал Карл-Хайнц Румменигге.
Напомним, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас занял жесткую позицию по скандалу и требует от президента Лапорты четких объяснений, а не угроз в ответ.
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