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Официально: Рамос завершил карьеру в сборной

Испания
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Главный тренер на него не рассчитывает

Официально: Рамос завершил карьеру в сборной

Фото: @sergioramos

Серхио Рамос в своем Инстаграм объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Главный тренер национальной команды сообщил, что не будет на него рассчитывать, независимо от уровня игры.

"Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.

К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной", – написал в посте Серхио.

За время выступления за "красную фурию" Рамос провел 180 матчей – это рекорд. Он завоевал два чемпионата Европы и чемпионат мира.

Рамос не вызывался в сборную с марта 2021-го. Его последним матчем стал поединок с Косово в квалификации на чемпионат мира в Катаре. Он провел на поле 4 минуты.

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В статье: Серхио Рамос Испания
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