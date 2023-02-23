Официально: Рамос завершил карьеру в сборной

Серхио Рамос в своем Инстаграм объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Главный тренер национальной команды сообщил, что не будет на него рассчитывать, независимо от уровня игры.

"Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру. К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной", – написал в посте Серхио.

За время выступления за "красную фурию" Рамос провел 180 матчей – это рекорд. Он завоевал два чемпионата Европы и чемпионат мира.

Рамос не вызывался в сборную с марта 2021-го. Его последним матчем стал поединок с Косово в квалификации на чемпионат мира в Катаре. Он провел на поле 4 минуты.