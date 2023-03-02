Пошел по стопам отца. Сын Роналдиньо стал игроком Барселоны

Сын легендарного Роналдиньо Жоао Мендеш стал игроком испанской "Барселоны".18-летний нападающий подписал контракт с молодежной командой "сине-гранатовых".

В январе он покинул "Крузейро" и отправился в Барселону, где проходил просмотр с каталанской командой U-19. Бразилец хорошо себя проявил после чего каталонцы ему и предложили контракт.

Молодой футболист постарается пойти по стопам отца. Роналдиньо является легендой "Барселоны". Он выступал за клуб в период с 2003 по 2008 годы.