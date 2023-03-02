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Пошел по стопам отца. Сын Роналдиньо стал игроком Барселоны

Испания
(2 голосов)

Жоао Мендеш будет играть за команду U-19

Пошел по стопам отца. Сын Роналдиньо стал игроком Барселоны

Фото: twitter.com/FCBmasia

Новина українською

Сын легендарного Роналдиньо Жоао Мендеш стал игроком испанской "Барселоны".18-летний нападающий подписал контракт с молодежной командой "сине-гранатовых".

В январе он покинул "Крузейро" и отправился в Барселону, где проходил просмотр с каталанской командой U-19. Бразилец хорошо себя проявил после чего каталонцы ему и предложили контракт.

Молодой футболист постарается пойти по стопам отца. Роналдиньо является легендой "Барселоны". Он выступал за клуб в период с 2003 по 2008 годы.

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В статье: Роналдиньо Барселона
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2023 в 16:54
Удачи!
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