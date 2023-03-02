Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пошел по стопам отца. Сын Роналдиньо стал игроком Барселоны
Жоао Мендеш будет играть за команду U-19
Фото: twitter.com/FCBmasia
Сын легендарного Роналдиньо Жоао Мендеш стал игроком испанской "Барселоны".18-летний нападающий подписал контракт с молодежной командой "сине-гранатовых".
В январе он покинул "Крузейро" и отправился в Барселону, где проходил просмотр с каталанской командой U-19. Бразилец хорошо себя проявил после чего каталонцы ему и предложили контракт.
Молодой футболист постарается пойти по стопам отца. Роналдиньо является легендой "Барселоны". Он выступал за клуб в период с 2003 по 2008 годы.
✍???? El jugador ????????????̃???? ???????????????????????? ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia ????❤️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023
Популярное сейчас
- Карпаты и Нива играют вничью, разгромная победа Буковины. Таблица спаррингов Первой лиги
- День в истории. Как Днепр начал второй круг лидером, потратил миллионы на трансферы и провалился
- Артета: Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми
- Эль Класико, возвращение УПЛ и Ливерпуль против МЮ. Расписание футбола на 2 - 5 марта
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО