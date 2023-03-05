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Брат Хави будет руководить Барселоной в матче против Валенсии

Испания
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Это связано с дисквалификацией коуча

Брат Хави будет руководить Барселоной в матче против Валенсии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня на стадионе "Камп Ноу" состоится матч 24-го тура чемпионата Испании. Сыграют "Барселона" и "Валенсия".

Из-за дисквалификации управлять своей командой с бровки не сможет главный тренер "Барселоны" Хави. На этой роли выступит его брат и помощник Оскар Эрнандес.

До и после матча Хави сможет находиться в раздевалке "Барселоны", сможет назвать состав и будет находиться там до тех пор, пока до начала встречи не останется несколько минут. Затем Хави доставят в частную ложу, а Оскар будет управлять командой с бровки.

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В статье: Валенсия (Испания) Барселона Хави
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Источник:
Diario Sport

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