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Брат Хави будет руководить Барселоной в матче против Валенсии
Это связано с дисквалификацией коуча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на стадионе "Камп Ноу" состоится матч 24-го тура чемпионата Испании. Сыграют "Барселона" и "Валенсия".
Из-за дисквалификации управлять своей командой с бровки не сможет главный тренер "Барселоны" Хави. На этой роли выступит его брат и помощник Оскар Эрнандес.
До и после матча Хави сможет находиться в раздевалке "Барселоны", сможет назвать состав и будет находиться там до тех пор, пока до начала встречи не останется несколько минут. Затем Хави доставят в частную ложу, а Оскар будет управлять командой с бровки.
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