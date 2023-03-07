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Реал встретится с представителями Азара - стороны обсудят будущее игрока
Бельгиец может покинуть мадридский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" проведет встречу с представителями полузащитника Эдена Азара относительно будущего футболиста в клубе. Переговоры состоятся в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным журналиста, мадридцы могут отпустить игрока в летнее трансферное окно, если получат хорошее предложение. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.
В текущем сезоне 32-летний бельгиец провел 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу. В последний раз Азар выходил на поле в начале января в игре 1/16 финала Кубка Испании с "Касереньо" (1:0).
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