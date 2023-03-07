Дембеле не успеет восстановиться к матчу с Реалом

Форвард " Барселоны " Усман Дембеле, который получил травму в матче 19-го тура Примеры с "Жироной" (1:0), не успеет восстановиться к матчу первенства Испании с "Атлетиком", который пройдёт 12 марта, а также, вероятнее всего, пропустит встречу с "Реалом" в Ла Лиге, сообщает RAC1.

Восстановление француза проходит медленнее, чем ожидалось, первоначально он должен был восстановиться к игре с командой из Бильбао. Из-за повреждения он пропустил противостояние сине-гранатовых с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, по итогам которого команда Хави завершила выступление в турнире.

В текущем сезоне Дембеле провел 28 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором семи результативных передач.