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Дембеле не успеет восстановиться к матчу с Реалом
Восстановление форварда идет медленнее, чем ожидалось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "
Восстановление француза проходит медленнее, чем ожидалось, первоначально он должен был восстановиться к игре с командой из Бильбао. Из-за повреждения он пропустил противостояние сине-гранатовых с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, по итогам которого команда Хави завершила выступление в турнире.
В текущем сезоне Дембеле провел 28 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором семи результативных передач.
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