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Бензема продлит контракт с Реалом до лета 2024-го

Испания
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Француз не собирается уходить

Бензема продлит контракт с Реалом до лета 2024-го

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"Реал" и Карим Бензема в скором времени продлят контракт, сообщает GFFN. Несколько дней назад президент клуба Флорентино Перес и французский нападающий согласовали новую сделку.

Карим подпишет контракт до лета 2024-го. Его текущий контракт истекает в конце этого сезона.

Таким образом, осенью Бензема начнет свой 15-й сезон в "Реале".

Отметим, что в ответном матче с "Ливерпулем" Карим вышел на третье место по количеству матчей за "Реал" в Лиге чемпионов. Он сравнялся с Серхио Рамосом – у двух легенд Мадрида по 129 матчей. Впереди только Рауль Гонсалес с 130-ю матчами и Икер Касильяс с 150-ю.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 27 матчей, забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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