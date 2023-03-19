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Гави останется в Барселоне, несмотря на проблемы с новым контрактом
Игрок не рассматривает уход в другой клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави намерен остаться в каталонском клубе, несмотря на ситуацию с его новым контрактом, который не был зарегистрирован руководством Ла Лиги:
Гави теперь теоретически может покинуть команду по истечении его текущего молодёжного контракта в июне, но он намерен дождаться разрешения ситуации с новым контрактом и продолжить выступления за "Барселону".
Напомним, контракт не был зарегистрирован из-за финансовых проблем "Барселоны".
В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний Гави принял участие в 24 матчах, стал автором одного гола и двух результативных передач.
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