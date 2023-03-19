  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гави останется в Барселоне, несмотря на проблемы с новым контрактом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гави останется в Барселоне, несмотря на проблемы с новым контрактом

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Игрок не рассматривает уход в другой клуб

Гави останется в Барселоне, несмотря на проблемы с новым контрактом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Гави намерен остаться в каталонском клубе, несмотря на ситуацию с его новым контрактом, который не был зарегистрирован руководством Ла Лиги:

Гави теперь теоретически может покинуть команду по истечении его текущего молодёжного контракта в июне, но он намерен дождаться разрешения ситуации с новым контрактом и продолжить выступления за "Барселону".

Напомним, контракт не был зарегистрирован из-за финансовых проблем "Барселоны".

В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний Гави принял участие в 24 матчах, стал автором одного гола и двух результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Бензема сократит физические нагрузки, чтобы продолжить выступления на высоком уровне
yellow-arrow
Араухо похвалил Винисиуса перед эль-классико
yellow-arrow
Сын пианиста и посол после футбола. История первого игрока, сменившего Барселону на Реал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Гави
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
90min

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде