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Официально: Хосе Луис Мендилибар – новый главный менеджер Севильи
Команда в двух очках от зоны вылета
Фото: sevillafc.es
"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера – им стал Хосе Луис Мендилибар. Это уже третий главный тренер в этом сезоне.
Он возглавил команду до конца сезона.
Дольше всего в своей карьере Мендилибар тренировал "Эйбар". Он провел с испанцами 248 матчей с 2015-го по 2021-й год.
Последняя команда Мендилибара – "Алавес". Он руководил командой с декабря 2021-го по апрель 2022-го.
У "Севильи" в этом сезоне сменилось уже 3 менеджера. В октябре был уволен Хулен Лопетеги и назначен Хорхе Сампаоли. Аргентинца уволили только днем ранее.
"Севилья" занимает в чемпионате 14-е место, клуб в 2-х очках от зоны вылета.
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