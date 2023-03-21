Официально: Хосе Луис Мендилибар – новый главный менеджер Севильи

"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера – им стал Хосе Луис Мендилибар. Это уже третий главный тренер в этом сезоне.

Он возглавил команду до конца сезона.

Дольше всего в своей карьере Мендилибар тренировал "Эйбар". Он провел с испанцами 248 матчей с 2015-го по 2021-й год.

Последняя команда Мендилибара – "Алавес". Он руководил командой с декабря 2021-го по апрель 2022-го.

У "Севильи" в этом сезоне сменилось уже 3 менеджера. В октябре был уволен Хулен Лопетеги и назначен Хорхе Сампаоли. Аргентинца уволили только днем ранее.

"Севилья" занимает в чемпионате 14-е место, клуб в 2-х очках от зоны вылета.