Победитель Суперкубка Южной Америки возглавил худшую команду Ла Лиги

"Эльче" назначил главным тренером Себастьяна Беккасесе. Клуб уже готовится вести проект в Сегунде.

Аргентинец подписал контракт до сезона-2023/24.

Последний клуб Беккасесе "Дефенса и Хустисия" и в 2021 году выиграл с командой Суперкубок Южной Америки. До этого он тренировал "Расинг", "Индепендьенте", снова "Дефенса". Начинал Себастьян с ассистирования главному тренеру сборной Аргентины с 2017 по 2018 год.

"Эльче" занимает в чемпионате Испании последнее 20-ое место. Клуб отстает от 19-ой "Альмерии" на 13 очков.

В последних пяти матчах у "Эльче" 3 поражения, ничья и победа. Выиграть удалось против "Мальорки" (1:0) 4-го марта.