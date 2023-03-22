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Победитель Суперкубка Южной Америки возглавил худшую команду Ла Лиги
Это четвертый менеджер по ходу сезона
Фото: twitter.com/elchecf
"Эльче" назначил главным тренером Себастьяна Беккасесе. Клуб уже готовится вести проект в Сегунде.
Аргентинец подписал контракт до сезона-2023/24.
Последний клуб Беккасесе "Дефенса и Хустисия" и в 2021 году выиграл с командой Суперкубок Южной Америки. До этого он тренировал "Расинг", "Индепендьенте", снова "Дефенса". Начинал Себастьян с ассистирования главному тренеру сборной Аргентины с 2017 по 2018 год.
"Эльче" занимает в чемпионате Испании последнее 20-ое место. Клуб отстает от 19-ой "Альмерии" на 13 очков.
В последних пяти матчах у "Эльче" 3 поражения, ничья и победа. Выиграть удалось против "Мальорки" (1:0) 4-го марта.
???????? ???????????????????????????????????? ????????— Elche Club de Fútbol???????????? (@elchecf) March 21, 2023
???? El técnico argentino firma hasta el final de la temporada 2023/24 con el #ElcheCF #BienvenidoBeccacece pic.twitter.com/VJTDVHSTkE
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