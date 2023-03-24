  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кристенсен получил травму и пропустит Эль Класико 5-го апреля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристенсен получил травму и пропустит Эль Класико 5-го апреля

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Датчанин вернется не раньше конца апреля

Кристенсен получил травму и пропустит Эль Класико 5-го апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил повреждение в составе сборной Дании в матче квалификации к Евро-2024 против Финляндии (3:1). У фуллбека разрыв левой игроножной мышцы.

Сообщается, что на восстановление уйдет как минимум 3-4 недели. Уже в пятницу он прибудет в Испанию, где игроку дадут более подробный диагноз.

Эль Класико в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании состоится 5-го апреля. Также уже известно, что матч пропустит хавбек "Барселоны" Педри.

В этом сезоне Кристенсен провел за "Барселону" 25 мачтей и отметился 1 голевой передачей.

По теме
yellow-arrow
Если ФИФА рассмотрит дело Негрейры, Барселоне грозит снятие очков или понижение в классе
yellow-arrow
Вице-капитанами сборной Испании станут Родри и Карвахаль
yellow-arrow
Transfermarkt на 25% поднял цену на Лунина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Андреас Кристенсен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.03.2023 в 02:33
Как же я «обожаю» игры сборных. (
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде