Кристенсен получил травму и пропустит Эль Класико 5-го апреля

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил повреждение в составе сборной Дании в матче квалификации к Евро-2024 против Финляндии (3:1). У фуллбека разрыв левой игроножной мышцы.

Сообщается, что на восстановление уйдет как минимум 3-4 недели. Уже в пятницу он прибудет в Испанию, где игроку дадут более подробный диагноз.

Эль Класико в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании состоится 5-го апреля. Также уже известно, что матч пропустит хавбек "Барселоны" Педри.

В этом сезоне Кристенсен провел за "Барселону" 25 мачтей и отметился 1 голевой передачей.