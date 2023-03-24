Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристенсен получил травму и пропустит Эль Класико 5-го апреля
Датчанин вернется не раньше конца апреля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил повреждение в составе сборной Дании в матче квалификации к Евро-2024 против Финляндии (3:1). У фуллбека разрыв левой игроножной мышцы.
Сообщается, что на восстановление уйдет как минимум 3-4 недели. Уже в пятницу он прибудет в Испанию, где игроку дадут более подробный диагноз.
Эль Класико в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании состоится 5-го апреля. Также уже известно, что матч пропустит хавбек "Барселоны" Педри.
В этом сезоне Кристенсен провел за "Барселону" 25 мачтей и отметился 1 голевой передачей.
Популярное сейчас
- Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
- Артем Федецкий: о шедевре Коноплянки на Уэмбли, максимализме Ротаня и симпатии Джонсонюка
- Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч
- Негрейра в своем отчете по матчу Барселоны с ПСЖ (6:1) указал что судья принимал решения в пользу сине-гранатовых
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО