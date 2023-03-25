Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Озил: Мне было очень грустно покидать Реал
Немецкий полузащитник - о лучшем отрезке своей карьеры
На днях немецкий полузащитник Месут Озил
Многие эксперты и фанаты отмечают, что лучшим отрезком в карьере футболиста был во времена выступлений за мадридский "Реал". Только сейчас футболист признался, почему покинул "сливочных", заявив, что плакал, когда улетал из Мадрида:
"Мне было очень грустно покидать Мадрид, помню эти эмоции в аэропорту… Я провел три замечательных года в "Реале", был очень счастлив. Но потом случилось все это.
Я вдруг начал получать меньше минут на старте сезона, а потом возник конфликт между Флорентино Пересом, моим отцом и агентом. Пришлось искать новый клуб. Мне было тяжело. Когда самолет взлетел, я был в слезах. Это был момент, когда я понял, что все кончилось", - цитирует футболиста издание Marca.
Также Озил заявил, что вернувшись в прошлое, мог изменить свое решение касательно ухода из "Реала", но полностью не уверен в этом:
"В то время оно казалось хорошим. Я переживал, что после конфликта с Пересом не буду играть. Трудно сказать. Но, конечно, хотел бы, чтобы мог справиться с этой ситуацией по-другому", - добавил Озил.
Напомним, Озил выступал в составе "сливочных" в период с 2010 по 2013 годы.
Популярное сейчас
- Лукаку оформил хет-трик в ворота Швеции и сравнялся с Клозе по голам за сборные
- Шевчук: Написал Коноплянке - если нужна моя помощь, я готов подъехать в заявку сборной
- УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура. Шахтер и Динамо сыграют с разницей в 1 час
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО