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Озил: Мне было очень грустно покидать Реал

Испания
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Немецкий полузащитник - о лучшем отрезке своей карьеры

Озил: Мне было очень грустно покидать Реал

UA-Футбол
Новина українською

На днях немецкий полузащитник Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, повесив бутсы на гвоздь.

Многие эксперты и фанаты отмечают, что лучшим отрезком в карьере футболиста был во времена выступлений за мадридский "Реал". Только сейчас футболист признался, почему покинул "сливочных", заявив, что плакал, когда улетал из Мадрида:

"Мне было очень грустно покидать Мадрид, помню эти эмоции в аэропорту… Я провел три замечательных года в "Реале", был очень счастлив. Но потом случилось все это.

Я вдруг начал получать меньше минут на старте сезона, а потом возник конфликт между Флорентино Пересом, моим отцом и агентом. Пришлось искать новый клуб. Мне было тяжело. Когда самолет взлетел, я был в слезах. Это был момент, когда я понял, что все кончилось", - цитирует футболиста издание Marca.

Также Озил заявил, что вернувшись в прошлое, мог изменить свое решение касательно ухода из "Реала", но полностью не уверен в этом:

"В то время оно казалось хорошим. Я переживал, что после конфликта с Пересом не буду играть. Трудно сказать. Но, конечно, хотел бы, чтобы мог справиться с этой ситуацией по-другому", - добавил Озил.

Напомним, Озил выступал в составе "сливочных" в период с 2010 по 2013 годы.

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В статье: Месут Озил
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