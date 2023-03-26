Барселона подтвердила травму защитника. Получил повреждение в сборной и пропустит Эль-Классико

Центральный защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил травму в матче отбора на ЧЕ-2024. Защитник вышел в стартовом составе Дании на поединок против Финляндии, но уже на 17-й минуте был вынужден заменен.

Как сообщает "блауграна", у защитника диагностировали травму левой голени. Пока сроки его восстановления неизвестны, но в ближайшее время он не будет доступен Хави.

Ранее портал AS отмечал, что Кристенсену потребуется на восстановление три-четыре недели. Ответный матч в Кубке Испании против "Реала" запланирован на 5 апреля. В общей сложности в апреле "блауграна" должна провести семь матчей.

В этом сезоне на счету датчанина 25 матчей во всех турнирах. На его счету один ассист и две желтые карточки.