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Барселона подтвердила травму защитника. Получил повреждение в сборной и пропустит Эль-Классико

Испания
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Очередная потеря каталонцев

Барселона подтвердила травму защитника. Получил повреждение в сборной и пропустит Эль-Классико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил травму в матче отбора на ЧЕ-2024. Защитник вышел в стартовом составе Дании на поединок против Финляндии, но уже на 17-й минуте был вынужден заменен.

Как сообщает "блауграна", у защитника диагностировали травму левой голени. Пока сроки его восстановления неизвестны, но в ближайшее время он не будет доступен Хави.

Ранее портал AS отмечал, что Кристенсену потребуется на восстановление три-четыре недели. Ответный матч в Кубке Испании против "Реала" запланирован на 5 апреля. В общей сложности в апреле "блауграна" должна провести семь матчей.

В этом сезоне на счету датчанина 25 матчей во всех турнирах. На его счету один ассист и две желтые карточки.

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В статье: Барселона Андреас Кристенсен
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