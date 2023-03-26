  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бускетс может отказаться от нового контракта с Барселоной и уехать в МЛС
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бускетс может отказаться от нового контракта с Барселоной и уехать в МЛС

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок рассматривает разные варианты

Бускетс может отказаться от нового контракта с Барселоной и уехать в МЛС

Фото: Goal.com

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не спешит принимать предложение клуба о продлении контракта.

Руководители "Барселоны" предполагают, что предложенный 34-летнему испанцу контракт не соответствует его ожиданиям и тому, чего оно заслуживает, но из-за проблем с финансовым фэйр-плей клуб не готов улучшить условия. Бускетс понимает, что предложения из Саудовской Аравии в финансовом плане являются намного более выгодными. Кроме того, футболист всерьёз рассматривает вариант с переездом в США, где им интересуются несколько клубов МЛС.

"Барселона" предлагает полузащитнику контракт по схеме "1+1" с автоматическим продлением договора на один сезон в том случае, если Серхио проведёт определённое количество матчей.

По теме
yellow-arrow
Модрич: Не знаю, сыграю ли еще когда-нибудь с таким игроком, как Роналду
yellow-arrow
Скауты Барселоны следили за двумя игроками во время матча Марокко – Бразилия
yellow-arrow
Умные партнеры, статус звезды и кризис Ла Лиги: секреты успешного старта Цыганкова в Жироне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Барселона МЛС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде