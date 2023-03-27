В Сити смирились с тем, что Гюндоган летом переедет в Испанию

В "Манчестер Сити" ожидают, что летом Илкай Гюндоган перейдет в испанский клуб, сообщает Goal.com. При этом "горожане" готовы предложить 32-летнему немцу новое краткосрочное соглашение.

Контракт Гюндогана истекает в конце сезона.

У полузащитника есть опция с "Барселоной", которую летом может покинуть Серхио Бускетс. Трансфер немца будет бесплатным из-за истекающего контракта. В самом клубе ему готовы предложить двухлетний контракт.

Важным фактором является желание жены футболиста – она устала от жизни в Англии.

В этом сезоне Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.