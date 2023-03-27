  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Сити смирились с тем, что Гюндоган летом переедет в Испанию
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Сити смирились с тем, что Гюндоган летом переедет в Испанию

Испания
(1 голосов)

Жена игрока устала жить в Англии

В Сити смирились с тем, что Гюндоган летом переедет в Испанию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В "Манчестер Сити" ожидают, что летом Илкай Гюндоган перейдет в испанский клуб, сообщает Goal.com. При этом "горожане" готовы предложить 32-летнему немцу новое краткосрочное соглашение.

Контракт Гюндогана истекает в конце сезона.

У полузащитника есть опция с "Барселоной", которую летом может покинуть Серхио Бускетс. Трансфер немца будет бесплатным из-за истекающего контракта. В самом клубе ему готовы предложить двухлетний контракт.

Важным фактором является желание жены футболиста – она устала от жизни в Англии.

В этом сезоне Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов Барсы во время Класико. Болельщики желали смерти Винисиусу
yellow-arrow
Куртуа здоров и скорее всего сыграет в ближайшем матче Реала
yellow-arrow
Реал не планирует масштабно усиливаться перед следующим сезоном. Анчелотти может остаться в клубе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде