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В Сити смирились с тем, что Гюндоган летом переедет в Испанию
Жена игрока устала жить в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
В "Манчестер Сити" ожидают, что летом Илкай Гюндоган перейдет в испанский клуб, сообщает Goal.com. При этом "горожане" готовы предложить 32-летнему немцу новое краткосрочное соглашение.
Контракт Гюндогана истекает в конце сезона.
У полузащитника есть опция с "Барселоной", которую летом может покинуть Серхио Бускетс. Трансфер немца будет бесплатным из-за истекающего контракта. В самом клубе ему готовы предложить двухлетний контракт.
Важным фактором является желание жены футболиста – она устала от жизни в Англии.
В этом сезоне Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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