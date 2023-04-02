Пике: Очевидно, было бы здорово, если бы Месси вернулся в Барселону

Бывший защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике высказался о возможном возвращении форварда "ПСЖ" Лионеля Месси в каталонский клуб.

"Очевидно, было бы здорово, если бы Месси вернулся, но наступает момент, когда столь сильное нагнетание ситуации может быть даже контрпродуктивным. Я бы пустил всё на самотёк, чтобы это было естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделка в футбольном мире всегда может быть заключена до тех пор, пока обе стороны этого хотят, и просто время покажет", - сказал игрок.