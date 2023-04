Неудержимый. Бензема сделал хет-трик за семь минут матча с Вальядолидом

Мадридский "Реал" в домашнем матче играет против "Вальядолида" в рамках 27-го тура испанской Примеры. "Сливочные" ведут 4:0 по итогам первого тайма.

Примечательно, что хет-трик в матче оформил французский нападающий королевского клуба Карим Бензема, который забил на 29, 32 и 36 минутах встречи - три точных выстрела за семь минут матча.

Стоит отметить, что Бензема впервые в своей карьере сделал хет-трик в первом тайме в матчах за мадридский "Реал".

