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Неудержимый. Бензема сделал хет-трик за семь минут матча с Вальядолидом

Испания
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Француз в огне

Неудержимый. Бензема сделал хет-трик за семь минут матча с Вальядолидом

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
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Мадридский "Реал" в домашнем матче играет против "Вальядолида" в рамках 27-го тура испанской Примеры. "Сливочные" ведут 4:0 по итогам первого тайма.

Примечательно, что хет-трик в матче оформил французский нападающий королевского клуба Карим Бензема, который забил на 29, 32 и 36 минутах встречи - три точных выстрела за семь минут матча.

Стоит отметить, что Бензема впервые в своей карьере сделал хет-трик в первом тайме в матчах за мадридский "Реал".

Напомним, "Реал" идет на второй строчке национального первенства, отставая от "Барселоны" на 12 турнирных пунктов.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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