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Неудержимый. Бензема сделал хет-трик за семь минут матча с Вальядолидом
Француз в огне
Фото: twitter.com/realmadrid
Мадридский "Реал" в домашнем матче играет против "Вальядолида" в рамках 27-го тура испанской Примеры. "Сливочные" ведут 4:0 по итогам первого тайма.
Примечательно, что хет-трик в матче оформил французский нападающий королевского клуба Карим Бензема, который забил на 29, 32 и 36 минутах встречи - три точных выстрела за семь минут матча.
29'—⚽— B/R Football (@brfootball) April 2, 2023
32'—⚽
36'—⚽
KARIM BENZEMA HAT TRICK ⚡ pic.twitter.com/I8ThP9xqlJ
Стоит отметить, что Бензема впервые в своей карьере сделал хет-трик в первом тайме в матчах за мадридский "Реал".
1 - Karim Benzema has scored a hat-trick in the first half of a game in all competitions for Real Madrid for the first time in his career. Premiere. pic.twitter.com/w6Gvx9upTB— OptaJose (@OptaJose) April 2, 2023
Напомним, "Реал" идет на второй строчке национального первенства, отставая от "Барселоны" на 12 турнирных пунктов.
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