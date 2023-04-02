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Примера. Реал Мадрид - Вальядолид 6:0. Шоу Карима Бензема

Испания
(1 голосов)

Фаворит победил легко и красиво

Примера. Реал Мадрид - Вальядолид 6:0. Шоу Карима Бензема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" ответил на легкую победу "Барселоны" в Эльче собственным не менее ярким разгромом.

"Вальядолид" - одна из худших команд лиги, что касается выездных матчей, и сегодня он опять начисто провалился в обороне. Мадридцы делали на чужой половине, что хотели.

Возможно, чуть изменить рисунок игры мог бы гол "Пуселы" на старте, но Роке Меса с убойной позиции попал в штангу. Ну, а дальше "Сливочные" уже включились на полную катушку.

Родриго открыл счет в контратаке, которую начал отбором Камавинга, но не молодые дарования стали героями этого разгрома.

Карим Бензема - вот кто действительно впечатлил. В целом француз много мажет по ходу сезона; клуб даже призадумался над его новым контрактом. Но что было сегодня? Феноменальные три голы за семь минут!

И ведь какие голы - один другого краше. Тут вам и удар головой в падении, и акробатические "ножницы", и обводящий удар после сольного прохода.

В принципе, после феерии Бензема продолжать матч было бессмысленно. "Вальядолид" еще по инерции дергался, Кике Перес даже еще раз в штангу попал, но это так, галочки ради.

Впрочем, как и гол Асенсио за 20 минут до конца - он нужен только самому Марко, который бьется за свой новый контракт.

В таблице после победы отставание "Реала" от "Барсы" сократилось до 12 очков. Интриги здесь никакой нет, чего не скажешь о полуфинале Кубка - вне сомнений, в среду на "Камп Ноу" "Сливочные" выложатся не так, как сегодня.

По "Вальядолиду" - он с 28 очками по-прежнему опережает зону вылета на 1 балл.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Васкес, 90+1

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Вальехо, 69), Камавинга - Кроос, Чуамени - Родриго (Одриосола, 82), Асенсио, Винисиус (Себальос, 69) - Бензема (Азар, 65)

"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик - Луис Перес (Кике Перес, 46), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Лукас Роса (Давид Торрес, 61) - Плата (Амалла, 70), Серхио Леон

Предупреждение: Фреснеда, 64

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид)
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Комментарии (10)
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Барселиниуc (землянин)
02.04.2023 в 20:24
И толстяку Роналде не стыдно за такое позорнейшее надругательство над его конченной командой? А мы ещё на Эспаньол, шо-то там говорим... прокладка.. подстилка.. Тьфу нах..
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 20:30
Поддерживаю, тьфу нах и них
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0
0
oda1979 (Запорожье)
02.04.2023 в 20:21
Рвать всех в ЛЧ готовы.
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 20:26
Уже в среду что-то у вас порвется
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+1
0
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Campeón
02.04.2023 в 19:42
молодці
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 19:46
Как ты думаешь, перес в среду приедет в Барселону, или побоится Гави?
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 19:33
Появилась информация о том, что говорили вратарь и игрок Вальядолида друг другу, когда между ними пролетел мяч и Бензема забил гол на 29й минуте ( специалисты прочитали по губам и через ближайший микрофон было слышно). Так вот вратарь крикнул:» Не трожь мяч придурок, или пута, Бензема должен забить ( не четко слышно было), а игрок в испуге поднял руки и извинялся мол я ничего, Бензема уже всё
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
02.04.2023 в 19:50
Мої поздоровлення, Реалу з класною перемогою і тобі, за самий тупий коментар року (чи то мав бути жарт?Якщо так, то за повну відсутність почуття гумору).
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
02.04.2023 в 20:22
Не обращай внимание на шлемазлов. Это убогие люди
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 20:23
Кал из го@нопроводов Анкары, этот комментарий на тебя не рассчитан. Не пытайся отличить юмор от реальных событий, голова будет болеть
+1
0

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