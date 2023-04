Примера. Реал Мадрид - Вальядолид 6:0. Шоу Карима Бензема

"Реал" ответил на легкую победу "Барселоны" в Эльче собственным не менее ярким разгромом.

"Вальядолид" - одна из худших команд лиги, что касается выездных матчей, и сегодня он опять начисто провалился в обороне. Мадридцы делали на чужой половине, что хотели.

Возможно, чуть изменить рисунок игры мог бы гол "Пуселы" на старте, но Роке Меса с убойной позиции попал в штангу. Ну, а дальше "Сливочные" уже включились на полную катушку.

Родриго открыл счет в контратаке, которую начал отбором Камавинга, но не молодые дарования стали героями этого разгрома.

1 - Karim Benzema has scored a hat-trick in the first half of a game in all competitions for Real Madrid for the first time in his career. Premiere. pic.twitter.com/w6Gvx9upTB

Карим Бензема - вот кто действительно впечатлил. В целом француз много мажет по ходу сезона; клуб даже призадумался над его новым контрактом. Но что было сегодня? Феноменальные три голы за семь минут!

И ведь какие голы - один другого краше. Тут вам и удар головой в падении, и акробатические "ножницы", и обводящий удар после сольного прохода.

В принципе, после феерии Бензема продолжать матч было бессмысленно. "Вальядолид" еще по инерции дергался, Кике Перес даже еще раз в штангу попал, но это так, галочки ради.

Впрочем, как и гол Асенсио за 20 минут до конца - он нужен только самому Марко, который бьется за свой новый контракт.

4 - Marco Asensio has both scored and assisted in a same game with Real Madrid in all competition for the fourth time, the first one since January 2021 v Celta de Vigo (one goal and one assist) in LaLiga. Protagonist. pic.twitter.com/6qdokYWjQr