Примера. Реал Мадрид - Вальядолид 6:0. Шоу Карима Бензема

"Реал" ответил на легкую победу "Барселоны" в Эльче собственным не менее ярким разгромом.

"Вальядолид" - одна из худших команд лиги, что касается выездных матчей, и сегодня он опять начисто провалился в обороне. Мадридцы делали на чужой половине, что хотели.

Возможно, чуть изменить рисунок игры мог бы гол "Пуселы" на старте, но Роке Меса с убойной позиции попал в штангу. Ну, а дальше "Сливочные" уже включились на полную катушку.

Родриго открыл счет в контратаке, которую начал отбором Камавинга, но не молодые дарования стали героями этого разгрома.

1 - Karim Benzema has scored a hat-trick in the first half of a game in all competitions for Real Madrid for the first time in his career. Premiere. pic.twitter.com/w6Gvx9upTB — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2023

Карим Бензема - вот кто действительно впечатлил. В целом француз много мажет по ходу сезона; клуб даже призадумался над его новым контрактом. Но что было сегодня? Феноменальные три голы за семь минут!

И ведь какие голы - один другого краше. Тут вам и удар головой в падении, и акробатические "ножницы", и обводящий удар после сольного прохода.

В принципе, после феерии Бензема продолжать матч было бессмысленно. "Вальядолид" еще по инерции дергался, Кике Перес даже еще раз в штангу попал, но это так, галочки ради.

Впрочем, как и гол Асенсио за 20 минут до конца - он нужен только самому Марко, который бьется за свой новый контракт.

4 - Marco Asensio has both scored and assisted in a same game with Real Madrid in all competition for the fourth time, the first one since January 2021 v Celta de Vigo (one goal and one assist) in LaLiga. Protagonist. pic.twitter.com/6qdokYWjQr — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2023

В таблице после победы отставание "Реала" от "Барсы" сократилось до 12 очков. Интриги здесь никакой нет, чего не скажешь о полуфинале Кубка - вне сомнений, в среду на "Камп Ноу" "Сливочные" выложатся не так, как сегодня.

По "Вальядолиду" - он с 28 очками по-прежнему опережает зону вылета на 1 балл.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Васкес, 90+1

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Вальехо, 69), Камавинга - Кроос, Чуамени - Родриго (Одриосола, 82), Асенсио, Винисиус (Себальос, 69) - Бензема (Азар, 65)

"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик - Луис Перес (Кике Перес, 46), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Лукас Роса (Давид Торрес, 61) - Плата (Амалла, 70), Серхио Леон

Предупреждение: Фреснеда, 64