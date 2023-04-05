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Назначен судья на Эль Класико. Оба клуба в прошлом были недовольны его работой

Испания
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У "Реала" и "Барсы" по 1 победе в Эль Класико

Назначен судья на Эль Класико. Оба клуба в прошлом были недовольны его работой

Фото из открытых источников

Новина українською

Главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, назначенный на Эль Класико в Кубке Короля 5-го апреля, дважды судил матчи между "Реалом" и "Барселоной". В сезоне-2020/21 Мадрид победил со счетом 3:1 на "Камп Ноу", а в сезоне-2021/22 сине-гранатовые разгромили соперника (4:0).

"Барселона" была недовольна назначенным на ее ворота пенальти за фол Ленгле на Рамосе. Также клуб возмущался из-за отмененного гола Лионеля Месси в полуфинале Суперкубка Испании с "Атлетико" в 2020-м.

"Реал" же не устраивало решение, когда судья отменил пенальти в их пользу и назначил 11-метровый в ворота Мадрида за то, что Милитао сыграл рукой перед началом атаки.

При судействе Мунуэры у "Реала" и "Барселоны" по 19 побед. При этом у "Сливочных" также 6 ничьих и 7 поражений, а у сине-гранатовых - 6 ничьих и 4 поражения.

В первом четвертьфинале "Барса" одержала выездную победу над "Реалом" со счетом 1:0.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
05.04.2023 в 17:32
Промадридский судейка, известно всем.
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