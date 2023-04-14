СМИ: Барселона договорилась с Гюндоганом о трансфере

"Барселона" договорилась о переходе Илкая Гюндогана, сообщает журналист Culemanía Виктор Мало. Официально сделка может быть оформлена только по окончанию сезона.

Контракт Гюндогана истекал в конце сезона. Таким образом переход будет бесплатным.

Считается, что у клуба могут быть проблемы с оформлением контрактов Гюндогана и ранее подписанного Иньиго Мартинеса из-за фэйр-плей. В большей степени это касается защитника "Атлетика" из Бильбао.

В этом сезоне Илкай провел за "Сити" 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.