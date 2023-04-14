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СМИ: Барселона договорилась с Гюндоганом о трансфере
Сделка не завершена полностью
Фото: twitter.com/IlkayGuendogan
"Барселона" договорилась о переходе Илкая Гюндогана, сообщает журналист Culemanía Виктор Мало. Официально сделка может быть оформлена только по окончанию сезона.
Контракт Гюндогана истекал в конце сезона. Таким образом переход будет бесплатным.
Считается, что у клуба могут быть проблемы с оформлением контрактов Гюндогана и ранее подписанного Иньиго Мартинеса из-за фэйр-плей. В большей степени это касается защитника "Атлетика" из Бильбао.
В этом сезоне Илкай провел за "Сити" 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.
INFO @culemanias— Víctor Malo (@VMalo8) April 13, 2023
El #Barça ya tiene cerrados dos fichajes de la próxima temporada. Gundogan e Iñigo Martínez. Ambos están pactados.
El acuerdo no se hará oficial hasta final de curso como pronto. Podría demorarse más por el tema del Fair Play. En el caso de Iñigo, sobre todo. pic.twitter.com/G866M6yJrt
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