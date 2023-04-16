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Жирона – Эльче: смотреть онлайн матч команды Цыганкова, прямая видеотрансляция.
Каталонцы будут играть против последней команды Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
В 29-м туре Ла Лиги "Жирона" проведет встречу с "Эльче". Украинский вингер Виктор Цыганков будет противостоять команде, находящейся на 20-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги. "Жирона" перед этой встречей идет на 11 месте и имеет хороший шанс закрепиться в первой десятке. Каталонцам нужна победа.
Чемпионат Испании
16 апреля, 15:00
"Жирона" - "Эльче"
Жирона — Ельче дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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