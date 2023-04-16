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Жирона – Эльче: смотреть онлайн матч команды Цыганкова, прямая видеотрансляция.

Испания
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Каталонцы будут играть против последней команды Примеры

Жирона – Эльче: смотреть онлайн матч команды Цыганкова, прямая видеотрансляция.

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 29-м туре Ла Лиги "Жирона" проведет встречу с "Эльче". Украинский вингер Виктор Цыганков будет противостоять команде, находящейся на 20-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги. "Жирона" перед этой встречей идет на 11 месте и имеет хороший шанс закрепиться в первой десятке. Каталонцам нужна победа.

Чемпионат Испании

16 апреля, 15:00

"Жирона" - "Эльче"

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В статье: Виктор Цыганков Жирона Эльче
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