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Примера. Валенсия - Севилья 0:2. Были и другие ВАРианты
Спорная победа "Нервиона"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto
Этот матч в Испании будут обсуждать еще долго из-за неоднозначного решающего решения арбитра Карлоса Дель Серро Гранде.
Со старта поединок проходил на высоких скоростях, было много движения, нерва, но обеим сторонам не хватало качества у чужих ворот.
До перерыва Мамардашвили отразил удар Окампоса в упор; "Валенсия" в своих атаках уповала на навесы в сторону Кавани, но ветеран сегодня всю борьбу проиграл.
4 - Valencia have lost four of their last six games against Sevilla in LaLiga (D2), after being unbeaten in their previous six against them in the competition (W3 D3). Rivalry. pic.twitter.com/NhUA8bVv2m— OptaJose (@OptaJose) April 16, 2023
Счет был открыт во втором тайме - Баде руками завалил Мусу и протолкнул мяч в сетку после углового. Арбитры посчитали, что американец сам был не против упасть, поэтому гол засчитали. Ладно.
Страннее пошло на 61-й минуте, когда Кастильехо в штрафной пробросил мяч мимо Фернандо, но снаряд попал бразильцу в руку. Когда судья Дель Серро Гранде шел смотреть ВАР, болельщики даже не сомневались, что будет пенальти, но дальше тот только развел руками. Удивительно.
Ну, а без помощи судьи "Валенсия" сегодня забить не смогла. Озкачар после навеса Алмейды даже не пробил; Кастильехо издали не попал в угол; Дуро вообще не получил передач.
Del Cerro Grande, tras ir al monitor, ha considerado que esta mano de Fernando no es punible para señalar penalti. pic.twitter.com/hjuIUlsVOh— Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) April 16, 2023
"Севилья" в контратаке на 75-й минуте показала "Летучим мышам", как это делается - Монтьель ворвался в штрафную, скинул под удар Сусо - и тот поразил ближний угол.
В таблице этот мяч поднял "Нервион" на 12-е место с 35 очками. Вылет команде уже не грозит, чего нельзя сказать про "Валенсию", которая остается в зоне риска - 18-я строчка, 27 баллов.
29-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Севилья" - 0:2
Голы: Баде, 55, Сусо, 75
"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Озкачар, Диахаби, Лато (Васкес, 69) - Муса (Самуэл Лино, 59), Мориба, Алмейда (Маркос Андре, 80), Гайя - Кастильехо (Герра, 80), Кавани (Дуро, 69)
"Севилья": Дмитрович - Навас, Буде, Гудель, Рекик (Монтьель, 67) - Фернандо, Жордан (Ракитич, 67) - Окампос, Сусо (Маркао, 76), Хиль (Ламела, 90+1) - Эн-Несири (Рафа Мир, 90+2)
Предупреждения: Дуро, 85 - Окампос, 41, Жордан, 51, Монтьель, 81, Гудель, 90+2
Удаление: Мориба, 84
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