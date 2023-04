Примера. Валенсия - Севилья 0:2. Были и другие ВАРианты

Этот матч в Испании будут обсуждать еще долго из-за неоднозначного решающего решения арбитра Карлоса Дель Серро Гранде.

Со старта поединок проходил на высоких скоростях, было много движения, нерва, но обеим сторонам не хватало качества у чужих ворот.

До перерыва Мамардашвили отразил удар Окампоса в упор; "Валенсия" в своих атаках уповала на навесы в сторону Кавани, но ветеран сегодня всю борьбу проиграл.

4 - Valencia have lost four of their last six games against Sevilla in LaLiga (D2), after being unbeaten in their previous six against them in the competition (W3 D3). Rivalry. pic.twitter.com/NhUA8bVv2m