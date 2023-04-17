Примера. Валенсия - Севилья 0:2. Были и другие ВАРианты

Этот матч в Испании будут обсуждать еще долго из-за неоднозначного решающего решения арбитра Карлоса Дель Серро Гранде.

Со старта поединок проходил на высоких скоростях, было много движения, нерва, но обеим сторонам не хватало качества у чужих ворот.

До перерыва Мамардашвили отразил удар Окампоса в упор; "Валенсия" в своих атаках уповала на навесы в сторону Кавани, но ветеран сегодня всю борьбу проиграл.

4 - Valencia have lost four of their last six games against Sevilla in LaLiga (D2), after being unbeaten in their previous six against them in the competition (W3 D3). Rivalry. pic.twitter.com/NhUA8bVv2m — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2023

Счет был открыт во втором тайме - Баде руками завалил Мусу и протолкнул мяч в сетку после углового. Арбитры посчитали, что американец сам был не против упасть, поэтому гол засчитали. Ладно.

Страннее пошло на 61-й минуте, когда Кастильехо в штрафной пробросил мяч мимо Фернандо, но снаряд попал бразильцу в руку. Когда судья Дель Серро Гранде шел смотреть ВАР, болельщики даже не сомневались, что будет пенальти, но дальше тот только развел руками. Удивительно.

Ну, а без помощи судьи "Валенсия" сегодня забить не смогла. Озкачар после навеса Алмейды даже не пробил; Кастильехо издали не попал в угол; Дуро вообще не получил передач.

Del Cerro Grande, tras ir al monitor, ha considerado que esta mano de Fernando no es punible para señalar penalti. pic.twitter.com/hjuIUlsVOh — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) April 16, 2023

"Севилья" в контратаке на 75-й минуте показала "Летучим мышам", как это делается - Монтьель ворвался в штрафную, скинул под удар Сусо - и тот поразил ближний угол.

В таблице этот мяч поднял "Нервион" на 12-е место с 35 очками. Вылет команде уже не грозит, чего нельзя сказать про "Валенсию", которая остается в зоне риска - 18-я строчка, 27 баллов.

29-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Севилья" - 0:2

Голы: Баде, 55, Сусо, 75

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Озкачар, Диахаби, Лато (Васкес, 69) - Муса (Самуэл Лино, 59), Мориба, Алмейда (Маркос Андре, 80), Гайя - Кастильехо (Герра, 80), Кавани (Дуро, 69)

"Севилья": Дмитрович - Навас, Буде, Гудель, Рекик (Монтьель, 67) - Фернандо, Жордан (Ракитич, 67) - Окампос, Сусо (Маркао, 76), Хиль (Ламела, 90+1) - Эн-Несири (Рафа Мир, 90+2)

Предупреждения: Дуро, 85 - Окампос, 41, Жордан, 51, Монтьель, 81, Гудель, 90+2

Удаление: Мориба, 84