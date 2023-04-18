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Реал согласовал продление контракта с пятикратным обладателем Лиги чемпионов

Испания
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Остался Модрич

Реал согласовал продление контракта с пятикратным обладателем Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Тони Кроос согласовал продление контракта с мадридским "Реалом". Немецкий полузащитник остается в команде как минимум до конца следующего сезона.

Контракт 33-летнего полузащитника истекал в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что продление контракта с Тони Кроосом в планах руководства Мадрида.

Фабрицио Романо также привел цитату Карло Анчелотти – главного тренера "Мадрида": "Кроос — легенда клуба. Он на высшем уровне. Новая сделка? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в "Реале".

Примечательно, что новостей о новом контракте Луки Модрича нет. Будущее хорвата может зависеть от подписания Беллингема. Если "Реалу" удастся склонить англичанина к переходу, скорее всего 37-летний хавбек покинет команду.

В этом сезоне Тони провел за "Реал" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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