Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал согласовал продление контракта с пятикратным обладателем Лиги чемпионов
Остался Модрич
Фото: twitter.com/realmadrid
Тони Кроос согласовал продление контракта с мадридским "Реалом". Немецкий полузащитник остается в команде как минимум до конца следующего сезона.
Контракт 33-летнего полузащитника истекал в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что продление контракта с Тони Кроосом в планах руководства Мадрида.
Фабрицио Романо также привел цитату Карло Анчелотти – главного тренера "Мадрида": "Кроос — легенда клуба. Он на высшем уровне. Новая сделка? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в "Реале".
Примечательно, что новостей о новом контракте Луки Модрича нет. Будущее хорвата может зависеть от подписания Беллингема. Если "Реалу" удастся склонить англичанина к переходу, скорее всего 37-летний хавбек покинет команду.
В этом сезоне Тони провел за "Реал" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Toni Kroos has agreed new contract at Real Madrid valid until June 2024, as reported on Sunday. ⚪️✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2023
Carlo Ancelotti: “Kroos, he’s a legend of the club. He’s a top level. New deal? I expect Toni to complete his career here at Real Madrid for sure”. pic.twitter.com/Jg7cz7Dee0
Популярное сейчас
- ОК Юг: На Херсонщине россияне готовятся к очередному жесту доброй воли
- Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
- Шахтер еще не чемпион, в украинском футболе нашли Люцифера. Влог Роберто Моралеса
- Примера. Жирона - Эльче 2:0. Победа на классе, Цыганков на вторых ролях
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 18:14 Зарубежные 37-летний Модрич – лидер по количеству матчей среди игроков Реала в этом сезоне
- 09:21 Зарубежные Еще один лидер остается в Реале. Продление контракта с Кроосом на финальном этапе
- 12:01 Зарубежные Анчелотти: То, как Кроос и Модрич обращаются с мячом, не может быть куплено ни на одном рынке мира