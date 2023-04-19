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Хоакин завершит карьеру в конце сезона. Бетис выпустил ролик в честь 41-летнего форварда
Легендарный нападающий доигрывает свой последний сезон
Фото: twitter.com/RealBetis
41-летний Хоакин завершит карьеру в конце этого сезона. Об сообщил "Бетис" в клубных медиа.
Форвард проводит свой 15-й сезон в клубе и 25-й в карьере. Он является воспитанником "Бетиса" и находился в структуре клуба с 1999-го по 2006-й. Позже Хоакин покинул клуб ради выступлений в "Валенсии", "Малаге" и "Фиорентине", но в 2015-м вновь вернулся в Севилью.
Испанец провел 480 матчей за "Бетис", забил 65 голов и отдал 45 результативных передач. В карьере он трижды выигрывал Кубок Испании: два раза с "Бетисом" (04/05, 21/22) и один с "Валенсией" (07/08).
В этом сезоне Хоакин выходил за "Бетис" 23 раза, забил 1 гол и огтдал 1 результативный пас.
1⃣7⃣????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) April 19, 2023
El arte es eterno.
Gracias por tanto, capitán. pic.twitter.com/LMKfyj3doR
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