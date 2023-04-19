Хоакин завершит карьеру в конце сезона. Бетис выпустил ролик в честь 41-летнего форварда

41-летний Хоакин завершит карьеру в конце этого сезона. Об сообщил "Бетис" в клубных медиа.

Форвард проводит свой 15-й сезон в клубе и 25-й в карьере. Он является воспитанником "Бетиса" и находился в структуре клуба с 1999-го по 2006-й. Позже Хоакин покинул клуб ради выступлений в "Валенсии", "Малаге" и "Фиорентине", но в 2015-м вновь вернулся в Севилью.

Испанец провел 480 матчей за "Бетис", забил 65 голов и отдал 45 результативных передач. В карьере он трижды выигрывал Кубок Испании: два раза с "Бетисом" (04/05, 21/22) и один с "Валенсией" (07/08).

В этом сезоне Хоакин выходил за "Бетис" 23 раза, забил 1 гол и огтдал 1 результативный пас.