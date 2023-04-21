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Примера. Эспаньол - Кадис 0:0. Победить хотели только Попугаи
Надо лучше прицеливаться
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Эспаньол" не реализовал ни один из множества созданных моментов, упустив возможность покинуть зону вылета.
Первый тайм не удался, ведь команды слишком боялись ошибиться, и от этого игра получалась пресной, без опасных моментов или хотя бы рискованных решений.
Веселее пошло после перерыва, когда "Эспаньол" от безысходности побежал вперед. "Кадис" как будто этого испугался, забыл про компактность, и моментов у хозяев было предостаточно. Так, только на 57-й минуте Хоселу пробил в штангу, удар Монтеса потащил Ледесма, а попытку Видаля заблокировал Феде.
Проходит еще пару минут - и уже Хоселу забил гол, но ВАР увидел крошечный офсайд и все отменил.
Еще 15 минут - и Брейтуэйт выбежал на ворота, но Ледесма был на высоте. Вслед за этим Хоселу испортил дежурную классную подачу Дардера, пробив в перекладину.
А что "Кадис"? А ничего. Одна внятная контратака, один стандарт с ударом выше ворот - скудный "улов" для 90 минут.
"Субмарина" сегодня наиграла на поражение, и тем приятнее ей смотреть в таблицу. Там у нее теперь 32 очка и 14-е место. "Эспаньол", казалось бы, играет интереснее, но идет в зоне вылета с 28 баллами.
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"Эспаньол" - "Кадис" - 0:0
"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес, Кабрера (Денис Суарес, 78), Педроса (Видаль, 55) - Меламед (Баре, 65), Грагера (Пуадо, 65), Дардер - Брейтуэйт, Хоселу
"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Чуст, 19), Эспино - Бонгонда (Алекс, 66), Алькарас, Феде (Алехо, 66), Собрино - Гвардиола (Рохер Марти, 89), Рамос
Предупреждения: Хиль, 10, Кабрера, 26, Монтес, 30, Видаль, 67 - Феде, 39, Карселен, 68
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