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Три ключевых игрока Барселоны вернулись в общую группу перед матчем против Атлетико

Испания
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Хорошие новости для команды Хави

Три ключевых игрока Барселоны вернулись в общую группу перед матчем против Атлетико

Фото: ФК Барселона

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Сразу трое ключевых футболистов "Барселоны" вылечились от травмы и покинули лазарет.

Усман Дембеле, Фрэнки де Йонг и Педри вчера провели полноценную тренировку с командой. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Дембеле и Педри уже долго находились в лазарете. Француз последний раз выходил на поле 28 января, а испанец – 16 февраля. Де Йонг пропустил последние четыре матча команды.

В настоящее время в лазарете "Барсы" находится один футболист: центральный защитник Андреас Кристенсен.

"Барселона" встретится с "Атлетико" в воскресенье 23 апреля на "Камп Ноу". Матч запланирован на 17:15 по Киеву.

Перед этим поединком "блауграна" лидирует в турнирной таблице на расстоянии 11 очков от второго "Реала". Третьим идет "Атлетико", у которого еще на два балла меньше, чем у "сливочных".

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В статье: Барселона Усман Дембеле Френки де Йонг Педри
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