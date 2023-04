Примера. Вальядолид - Жирона 1:0. Цыганкову и партнерам не хватило остроты

"Вальядолид" отстоял минимальную победу, даже играя в обороне большую половину матча.

Отчасти хозяевам повезло. "Жирону" явно шокировали две травмы уже на старте - сперва Тони Вилья, а затем и Алейш Гарсия покинули поле с помощью врачей.

Пока гости приходили в себя, "Вальядолид" провел 3-4 неплохие атаки и забил гол - это Мончу в центре замкнул прострел от Платы.

Сразу после гола "Пусела" отошла к своим воротам и отдала мяч "Жироне" - мол, попробуйте отыграться. И, надо сказать, ничего особенного гости сегодня не предложили.

5 - Players with the most assists at home in LaLiga 2022/23:



6 - Antoine Griezmann ????????

5 - GONZALO PLATA ????????

5 - Ousmane Dembélé ????????



Critical. pic.twitter.com/G57Z7GGNzb