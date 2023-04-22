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Примера. Вальядолид - Жирона 1:0. Цыганкову и партнерам не хватило остроты

Испания
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(1 голосов)

Прессинг победил контроль

Примера. Вальядолид - Жирона 1:0. Цыганкову и партнерам не хватило остроты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вальядолид" отстоял минимальную победу, даже играя в обороне большую половину матча.

Отчасти хозяевам повезло. "Жирону" явно шокировали две травмы уже на старте - сперва Тони Вилья, а затем и Алейш Гарсия покинули поле с помощью врачей.

Пока гости приходили в себя, "Вальядолид" провел 3-4 неплохие атаки и забил гол - это Мончу в центре замкнул прострел от Платы.

Сразу после гола "Пусела" отошла к своим воротам и отдала мяч "Жироне" - мол, попробуйте отыграться. И, надо сказать, ничего особенного гости сегодня не предложили.

Дело не только в Цыганкове, которого, похоже, в Испании начали накрывать персонально. Его партнеры тоже не отличались креативом. Глобально до перерыва можно вспомнить только целый ряд потенциально опасных стандартов, завершившихся ничем.

Во втором тайме стало лишь чуточку острее. Мартин плотно пробивал с острого угла, но Масип отбил. Также отмечаем, как Фреснеда не дал Валери внести мяч в сетку после прострела. Ответная атака у "Вальядолида" была одна, но, может, даже более острая - это Ларин головой пробил по центру.

И, по большому счету, корень "бить" тут ключевой. Цыганков почти не бьет по воротам, и это не снижает его влияние на игру. Надо чаще, Виктор!

Пока же есть то, что есть. "Пусела" с 35 очками поднялась на 14-е место; "Жирона" с 38 баллами идет 10-й.

30-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Жирона" - 1:0

Гол: Мончу, 24

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик (Хави Санчес, 64), Эскудеро (Луис Перес, 71) - Кике Перес, Онгла, Мончу (Агуадо, 71) - Плата (Меса, 90+1), Ларин, Амалла (Мачис, 70)

"Жирона": Гассанига - Арнау (Артеро, 77), Эспиноса, Хуанпе, Хави Эрнандес - Ромеу - Цыганков, Мартин (Коуто, 77), Алейш Гарсия (Рейньер, 12), Вилья (Валери, 5, Рикельме, 78) - Стуани

Предупреждения: Амалла, 68 - Мартин, 41

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В статье: Вальядолид Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (1)
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Serhio79 (Kyiv)
22.04.2023 в 22:08
Схоже на договірняк: для Жирони цей матч нічого не вирішував (в єврокубки не прагне і виліт в сегунду не загрожує), Впльядоліду перемога значно покращувала шанси залишитись в Ла-Лізі на наступний сезон. Жиронці діяли жосить мояво.Цікаво, які ставкм були перед матчем на перемогу господарів?
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