Известна оценка Цыганкова за матч с Вальядолидом

"Жирона" минимально уступила "Вальядолиду" (0:1). Виктор Цыганков получил оценку 6,3 от WhoScored за матч 30-го тура Ла Лиги.

Виктор вышел на поле с первых минут, нон е помог команде результативными действиями.

В последний раз Виктор забивал за "Жирону" 18-го марта против "Райо" Вальекано. Тогда украинец оформил дубль.

В этом сезоне Цыганков провел за "Жирону" 33 матча, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

"Жирона" идет в Ла Лиге на 10-м месте. Команда Виктора набрала 38 очков после 30 туров.