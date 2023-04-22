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Известна оценка Цыганкова за матч с Вальядолидом
Не лучший матч Виктора в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" минимально уступила "Вальядолиду" (0:1). Виктор Цыганков
Виктор вышел на поле с первых минут, нон е помог команде результативными действиями.
В последний раз Виктор забивал за "Жирону" 18-го марта против "Райо" Вальекано. Тогда украинец оформил дубль.
В этом сезоне Цыганков провел за "Жирону" 33 матча, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
"Жирона" идет в Ла Лиге на 10-м месте. Команда Виктора набрала 38 очков после 30 туров.
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