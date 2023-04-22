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Известна оценка Цыганкова за матч с Вальядолидом

Испания
(1 голосов)

Не лучший матч Виктора в Испании

Известна оценка Цыганкова за матч с Вальядолидом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" минимально уступила "Вальядолиду" (0:1). Виктор Цыганков получил оценку 6,3 от WhoScored за матч 30-го тура Ла Лиги.

Виктор вышел на поле с первых минут, нон е помог команде результативными действиями.

В последний раз Виктор забивал за "Жирону" 18-го марта против "Райо" Вальекано. Тогда украинец оформил дубль.

В этом сезоне Цыганков провел за "Жирону" 33 матча, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

"Жирона" идет в Ла Лиге на 10-м месте. Команда Виктора набрала 38 очков после 30 туров.

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В статье: Вальядолид Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
22.04.2023 в 22:10
Все ниже и ниже падает еврейский мальчик на Пиренейском полуострове. Не такой футбол ожидали испанцы от игрока динама..
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