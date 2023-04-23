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Хави: Возможно, Атлетико сейчас в лучшей форме, чем мы
Коуч считает, что для победы сегодня придется приложить много усилий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о предстоящем матче с мадридским "Атлетико" в 30-м туре чемпионата Испании.
"Атлетико" — отличная команда. Нам противостоит сильнейший соперник. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем мы. Завтра мы должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу. Завтра мы должны доказать это всем", - говорит тренер.
Напомним, матч между "Барселоной" и "Атлетико" пройдёт сегодня, 23 апреля, на стадионе "Спотифай Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
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