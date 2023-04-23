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Хави: Возможно, Атлетико сейчас в лучшей форме, чем мы

Испания
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Коуч считает, что для победы сегодня придется приложить много усилий

Хави: Возможно, Атлетико сейчас в лучшей форме, чем мы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о предстоящем матче с мадридским "Атлетико" в 30-м туре чемпионата Испании.

"Атлетико" — отличная команда. Нам противостоит сильнейший соперник. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем мы. Завтра мы должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу. Завтра мы должны доказать это всем", - говорит тренер.

Напомним, матч между "Барселоной" и "Атлетико" пройдёт сегодня, 23 апреля, на стадионе "Спотифай Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Хави
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Источник:
Marca

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