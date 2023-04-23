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Тер Штеген сравнялся с рекордом Клаудио Браво по клиншитах за один сезон Ла Лиги
У немца есть все шансы побить этот рекорд
Фото: uefa.com
Марк-Андре тер Штеген в матче "Барселона" "Атлетико" Мадрид, который завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев сравнялся с рекордом Клаудио Браво по клиншитах за один сезон Ла Лиги.
В этом сезоне голкипер "Барселоны" провел 30 матчей, 23 раза оставив ворота сухими. "Блаугранас" в этом сезоне пропустили лишь 9 мячей.
Хави после победы каталонцев добавил: "Марк Андре тер-Штеген входит в тройку лучших вратарей мира. Глядя на нашу игру, я считаю его лучшим".
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