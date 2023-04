Примера. Успех Валенсии, Мальорка уже не вылетит, возрождение Севильи продолжается

Уставшая после баталии с "МЮ" в Лиге Европы "Севилья" на характере одолела еще и "Вильярреал".

Хозяева показывали класс со старта - прессинговали, атаковали, только пробивали из рук вон плохо. Реализовать удалось только один шанс - Рафа Мир эффектно поразив девятку в контратаке.

Ну, а что такое минимальное преимущество? Ничего. "Вильярреал" вернулся в матч, как только "Севилья", подсела, и тут же провел 2-3 опасных атаки через Ло Сельсо. Затем гол Жексона отменил ВАР, но "Субмарина" все равно сравняла счет чуть позже - это Пау Торрес после подачи грамотно выбрал позицию.

В этот момент показалось, что "Севилья" и вовсе проиграет - ей не хватало движения, а гости регулярно напрягали Дмитровича. Почему не забили? Серб силен, да и "Подводники" били как-то коряво.

Как надо бить им показал в добавленное время Юсеф Эн-Несири. Абсолютно ничего не указывало на гол "Нервиона", но марокканец выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч куда надо. Вот это форвард! Вот это настоящий форвард!

10 - No team have won more points than @SevillaFC_ENG in @LaLigaEN since the start of April (10 - W3 D1), precisely when José Luis Mendilibar arrived to the club (also 10 for Athletic Club). Effect.



— OptaJose (@OptaJose) April 23, 2023

Благодаря ему "Севилья" с 39 очкам поднялась сразу на 11-е место в таблице. "Вильярреал" с 47 баллами остался 6-м; его мечты о зоне ЛЧ тают на глазах.

30-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Рафа Мир, 34, Эн-Несири, 90+3 - Пау Торрес, 55

"Севилья": Дмитрович - Монтьель, Ньянзу, Баде, Теллес (Навас, 80) - Гуйе (Фернандо, 71), Ракитич - Сусо (Ламела, 80), Оливер, Хиль (Окампос, 58) - Рафа Мир (Эн-Несири, 58)

"Вильярреал": Рена - Фойт, Манди (Куэнка, 82), Пау Торрес, Педраса - Чуквезе, Парехо, Терратс (Капу, 66), Пино (Баэна, 66) - Ло Сельсо (Альберто Морено, 82), Моралес (Жексон, 21)

Предупреждения: Ламела, 85 - Фойт, 69, Манди, 73

Пятое подряд поражение для "Эльче" - на сей раз от "Валенсии", которая и сама рискует вылететь.

По игре - "Эльче" намного больше владел мячом, но ничего не создавал. Один полумомент с ударом Моренте головой - вот и все, что вспоминается.

У "Летучих мышей" с креативом было лучше во многом благодаря ветерану Кавани. На 19-й минуте он головой отправил в прорыв Лино, и тот открыл счет; на 42-й - грамотно открылся под прострел Гайя, спровоцировав Верду на автогол.

Были и "Валенсии" и другие шансы - Нико головой пробил в перекладину; Муса с 12-13 метров попал в Бадиа, Лино опасно закручивал с правой. Впрочем, это мелочи. Главное - есть победа.

3 - In today game against Elche, Valencia have had their third lowest possesion in a game in LaLiga 2022/23 (34.3%) after February (29.5% v Real Madrid) and October 2022 (32.7% v FC Barcelona). Control.

Она позволила команде Рубена Барахи подняться на 18-е место с 30 очками - это еще зона риска, но спасение уже близко. У "Эльче" - 13 очков и, конечно, 20-я строчка.

30-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Валенсия" - 0:2

Голы: Самуэл Лино, 19, Верду, 42 (автогол)

"Эльче": Бадиа - Моренте (Хосан, 78), Маскарель, Верду (Роко, 46), Бигас (Бланко, 17), Клерк - Гути (Кольядо, 64), Дональд, Фидель - Милья (Меркау, 64), Бойе

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Диахаби (Джемерт, 90+1), Озкачар, Гайя - Муса (Диего Лопес, 80), Нико Гонсалес (Герра, 46), Алмейда - Кавани (Альберто Мари, 72), Самуэл Лино (Лато, 72)

Предупреждения: Дональд, 47, Роко, 62, Клерк, 84 - Муса, 14

Очень трудовая, старательная победа "Мальорки", которая оставила "Хетафе" в опасной близости к зоне вылета.

Синие сегодня не показали вообще ничего. Дикий рикошет помог им открыть счет на 23-й минуте, но других ударов в створ ворот у команды Кике Санчеса Флореса не было.

При этом у "Хетафе" еще и защита хромала. Мурики один раз простил, пробив мимо головой из убойной позиции, но на этом подарки от "Киновари" закончились. Ли Кан Ин удачно сыграл на добивании, а капитан Антонио Раильо эффектно в падении замкнул подачу с углового - и вот вам 2:1.

"Хета" попытался пойти вперед в концовке, но, опять же, без ударов - и ко всему потеряли мяч, позволив Ли Кан Ину пробежать с ним метров 50-60 и забить еще раз.

2 - Lee Kang-In has scored his first brace in LaLiga (103 appearances), becoming the first South Korean player to do so in the history of the competition. Stellar.

Браво, "Мальорка"! У команды Хавьера Агирре теперь 40 баллов и солидное 10-е место. У "Хетафе" - 16-я позиция, 31 балл и всего одно очко преимущества над зоной вылета.

30-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Хетафе" - 3:1

Голы: Ли Кан Ин, 56, 90+4, Раильо, 64 - Майораль, 23

"Мальорка": Райкович - Антонио Санчес (Хауме Коста, 46), Вальент, Раильо, Хаджикадунич, Маффео - Морланес (Баба, 73), де Галларета (Гренье, 90+1), Ли Кан Ин - Мурики (Абдон, 81), Ндиай (Дани Родригес, 74)

"Хетафе": Сория - Суарес (Аленья, 68), Даконам, Дуарте, Альдерете (Мата, 90), Иглесиас - Максимович (Вильяр, 68), Милья, Мунир (Порту, 68) - Майораль, Унал

Предупреждения: Раильо, 64, де Галларета, 88 - Альдерете, 32, Вильяр, 87, Мата, 90+5