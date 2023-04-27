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Бускетс принял решение продлить контракт с Барселоной после ужина с Месси и Альбой

Испания
(1 голосов)

Считалось, что возвращение Месси повлияет на решение

Бускетс принял решение продлить контракт с Барселоной после ужина с Месси и Альбой

Фото: Barca Universal

Новина українською

Серхио Бускетс всё ближе к новому контракту в "Барселоне". Капитан "блауграны" принял решение остаться, после того, как поужинал с Лионелем Месси и Хорди Альбой на этой неделе.

Об этом сообщает AS.

Важно отметить, что СМИ сообщали о сильном влиянии возвращения Месси на новый контракт Бускетса. Так опорный полузащитник был готов остаться, если аргентинец все же вернется в клуб.

При этом, Бускетсу предложили контракт на год с возможностью дальнейшего продления, но со значительным снижением зарплаты. Хави очень хотел, чтобы испанец остался в команде.

У Бускетса были предложения из США и Саудовской Аравии, но, похоже, испанец решил остаться в клубе ещё на сезон.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Хорди Альба Барселона
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2023 в 17:18
Наверное Месси ужин оплатил и это повлияло на решение остаться.
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