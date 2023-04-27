Бускетс принял решение продлить контракт с Барселоной после ужина с Месси и Альбой

Серхио Бускетс всё ближе к новому контракту в "Барселоне". Капитан "блауграны" принял решение остаться, после того, как поужинал с Лионелем Месси и Хорди Альбой на этой неделе.

Об этом сообщает AS.

Важно отметить, что СМИ сообщали о сильном влиянии возвращения Месси на новый контракт Бускетса. Так опорный полузащитник был готов остаться, если аргентинец все же вернется в клуб.

При этом, Бускетсу предложили контракт на год с возможностью дальнейшего продления, но со значительным снижением зарплаты. Хави очень хотел, чтобы испанец остался в команде.

У Бускетса были предложения из США и Саудовской Аравии, но, похоже, испанец решил остаться в клубе ещё на сезон.