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Бускетс принял решение продлить контракт с Барселоной после ужина с Месси и Альбой
Считалось, что возвращение Месси повлияет на решение
Фото: Barca Universal
Серхио Бускетс всё ближе к новому контракту в "Барселоне". Капитан "блауграны" принял решение остаться, после того, как поужинал с Лионелем Месси и Хорди Альбой на этой неделе.
Об этом сообщает AS.
Важно отметить, что СМИ сообщали о сильном влиянии возвращения Месси на новый контракт Бускетса. Так опорный полузащитник был готов остаться, если аргентинец все же вернется в клуб.
При этом, Бускетсу предложили контракт на год с возможностью дальнейшего продления, но со значительным снижением зарплаты. Хави очень хотел, чтобы испанец остался в команде.
У Бускетса были предложения из США и Саудовской Аравии, но, похоже, испанец решил остаться в клубе ещё на сезон.
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