Примера. Ассист Цыганкова помог победить Севилью, чудесное спасение Атлетика

Вслед за "Реалом" "Жирона" сняла скальп еще и с "Севильи". И знаете, что? Это даже не сенсация. К силе каталонцев уже привыкли.

Конечно, легко не было, но как вы хотели? "Нервион" на ходу, и после ряда побед стартовал очень уверенно. Контроль, острота, сильные фланги - все было. Не хватило только реализации.

До перерыва Брайан Хиль проиграл две дуэли Гассаниге, имея убойные позиции. "Жирона" же ответила на это голом из ниоткуда - это Хуанпе замкнул умопомрачительную подачу с углового.

Второй тайм - и новая активность от "Севильи". Папу Гомес, Сусо, Монтьель, Окампос - все пытались напрягать Гассанигу, но либо вратарь был на высоте, либо сами бьющие промахивались, чему способствовала очень жесткая, плотная опека от "Жироны". Команда Мичела четко выполняла план на матч.

Виктор Цыганков по такой игре не блистал, но старался, боролся, и был вознагражден за труды результативной передачей - на 55-й минуте украинец умно выкатил мяч под удар Кастельяносу.

Поскольку у "Севильи" мяч решительно не шел в ворота, гол Тати снял почти все вопросы. Сенсационный спурт "Жироны" продолжается - она уже 8-я в таблице с 44 очками. У "Севильи" - 41 балл и 12-е место. При этом уже 7-я позиция в Ла Лиге может гарантировать еврокубки, если в финале Копа Дель Рей "Реал" победит "Осасуну" - то есть, у команды Цыганкова появился реальный шанс сыграть в Европе!

32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Жирона" - 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

"Севилья": Дмитрович - Монтьель, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо (Сусо, 60), Гуйе (Рафа Мир, 75) - Окампос, Папу Гомес (Ракитич, 60), Хиль (Ламела, 82) - Эн-Несири

"Жирона": Гассанига - Коуто, Буэно, Хуанпе, Хави Эрнандес (Кальенс, 64), Гутьеррес (Валери, 73) - Цыганков (Эспиноса, 90), Мартин, Ромеу, Рикельме (Артеро, 90) - Кастельянос (Рейньер, 73)

Предупреждения: Гудель, 4 - Кальенс, 84

Не повезло "Мальорке". 93 минуты и 45 секунд играли отлично - и единственная ошибка за 15 секунд до свистка испортила все.

Как обычно, "Киноварь" действовала на контратаках, оставив сопернику 70% владения. Но что "Атлетик" из него выудил? А ничего. Ни один удар басков не таил опасности.

Сама же "Мальорка" только на старте второго тайма могла забить трижды. Кроме гола Ли Кан Ина после своевременного паса Мурики мог отличиться сам Ведат (вратарь) и Ндиай (штанга).

3 - Mallorca's Kang-In Lee ???????? has scored three goals in total in his last three appearances in LaLiga, as many as in his previous 55 matches in the competition. Inspired. pic.twitter.com/7OEin0Oykb