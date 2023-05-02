Примера. Барселону спасла стареющая легенда, Эльче официально вылетел

"Барселона" едва победила в матче, в котором атаковала с первой и до последней минуты.

"Осасуна", как и ожидалось, выпустила неосновной состав, готовясь к предстоящему финалу Кубка. Те же парни, которые появились на поле, отдали "Барсе" мяч и почти не контратаковали.

Все было в ногах команды Хави, и первое время казалось, она знает, что делать. Уже на 26-й минуте гениальный пас де Йонга выводил Педри на ворота, и дебютант "Осасуны" Эррандо пошел на фол последней надежды. Удаление.

На бумаге "Барсе" стало еще проще, но проблемой внезапно оказались удары по воротам. То, как пробивала сегодня команда Хави, это какой-то позор.

25 - Teams with the most clean sheets in a single season in LaLiga, Premier League, Bundesliga and Serie A:



???????? Deportivo La Coruna - 26 in 1993/94.

???????????????????????????? Chelsea - 25 in 2004/05

???????? FC BARCELONA - 25 in 2022/23



Historical. pic.twitter.com/RjdDWt2LWs — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2023

Педри, например, не попал в створ с пяти метров после прострела Бальде. Затем его примеру в еще более простой ситуации последовал Дембеле, а де Йонг с линии вратарской без сопротивления ткнул мяч в голкипера. Фати тоже пробивал часто и бездарно.

Не поверите, но даже голевое чутье Левандовского куда-то подевалось. Поляк пробил точно в голкипера с 12 метров, а когда таки забил, все испортил офсайд у Феррана.

В итоге все шло к аномальной ничьей, но "Барсу" выручила клубная легенда. 34-летний Жорди Альба вышел с лавки и в решающий момент пальнул, как не удалось никому из молодежи. Браво! Ну, и ассист головой от Френки тоже надо отметить.

0 - Barcelona have failed to register a shot on target in the first half of a LaLiga game at Camp Nou for the first time with Xavi Hernandez - the previous time was against Real Madrid in October 2021 with Ronald Koeman. Obstacle. pic.twitter.com/Eu7erjSfqd — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2023

Хлесткий выстрел ветерана принес каталонцам 82 очка - это на 14 больше, чем у "Реала"; до чемпионства уже рукой подать. "Осасуна" же с 44 баллами осталась 9-й.

33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Альба, 85

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Эрик Гарсия, 52), Бальде (Альба, 76) - Бускетс (Ферран Торрес, 76), де Йонг - Рафинья (Дембеле, 52), Педри, Гави (Фати, 36) - Левандовский

"Осасуна": Айтор Фернандес - Диего Морено, Унаи Гарсия, Эррандо, Ману Санчес - Ибаньес, Торро (Крус, 59) - Рубен Гарсия (Барха, 46), Орос (Муньос, 46), Бенито (Аридане, 70) - Авила (Кике, 59)

Удаление: Эррандо, 26

Ну, а здесь констатируем, что эпопея с вылетом "Эльче", длившаяся с зимы, наконец завершилась.

Зелено-полосатые не были плохи конкретно сегодня, но они отвратительно провели весь сезон, и четыре тренерских отставки не исправили положение, а, скорее, подчеркнули.

По матчу - "Эльче" неплохо начал, но Гумбау и Бойе не попали с выгодных позиций, а затем "Альмерия" ответила результативным угловым - помог опыт экс-"Матрасника" Лео Баптистао.

Еще один мяч в начале второго тайма на мастерстве провел Эмбарба, после чего гости на какое-то время поплыли. "Альмерия" могла их добивать и закрывать игру, но Баптистао не попал в пустые ворота после ляпа Вернера, а затем Эмбарба ударил в каркас. Неприятно, да, но и некритично. "Эльче" сподобился лишь на гол престижа на 90-й минуте, так что справедливость в любом случае восторжествовала.

OFFICIEL ! ????????????



Après 3 saisons en Liga, Elche est relégué en Liga 2 après une saison catastrophique !



33 matchs

23 défaites ❌

25 buts marqués ????‍????️

64 buts encaissés ???? pic.twitter.com/TDWePknpdm — MercaFoot (@MercaFoot_) May 2, 2023

После победы у "Альмерии" 36 очков - это 14-я позиция и 5 баллов отрыва от зоны вылета. Еще чуть-чуть осталось команде Руби! Касательно "Эльче", то со своими 16 баллами он наконец потерял и математические шансы остаться в элите на сезон-2023/24.

33-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Эльче" - 2:1

Голы: Баптистао, 22, Эмбарба, 52 - Понсе, 90

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Портильо, 77), Родриго Эли, Бабич, Сентельес - Робертоне (Саму Кошта, 84), де ла Хос, Мелеро (Эгуарас, 84) - Баптистао (Чуми, 69), Суарес, Эмбарба (Рамазани, 77)

"Эльче": Вернер - Хосан, Магальян, Клерк, Бланко (Меркау, 77) - Моренте, Фидель (Гути, 67), Дональд (Кольядо, 46), Гумбау - Бойе (Понсе, 67), Милья (Нтека, 68)

Предупреждения: Родриго Эли, 59, де ла Хос, 77 - Дональд, 20, Клерк, 50