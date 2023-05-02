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Примера. Барселону спасла стареющая легенда, Эльче официально вылетел

Испания
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Чемпионские три очка каталонцев

Примера. Барселону спасла стареющая легенда, Эльче официально вылетел

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" едва победила в матче, в котором атаковала с первой и до последней минуты.

"Осасуна", как и ожидалось, выпустила неосновной состав, готовясь к предстоящему финалу Кубка. Те же парни, которые появились на поле, отдали "Барсе" мяч и почти не контратаковали.

Все было в ногах команды Хави, и первое время казалось, она знает, что делать. Уже на 26-й минуте гениальный пас де Йонга выводил Педри на ворота, и дебютант "Осасуны" Эррандо пошел на фол последней надежды. Удаление.

На бумаге "Барсе" стало еще проще, но проблемой внезапно оказались удары по воротам. То, как пробивала сегодня команда Хави, это какой-то позор.

Педри, например, не попал в створ с пяти метров после прострела Бальде. Затем его примеру в еще более простой ситуации последовал Дембеле, а де Йонг с линии вратарской без сопротивления ткнул мяч в голкипера. Фати тоже пробивал часто и бездарно.

Не поверите, но даже голевое чутье Левандовского куда-то подевалось. Поляк пробил точно в голкипера с 12 метров, а когда таки забил, все испортил офсайд у Феррана.

В итоге все шло к аномальной ничьей, но "Барсу" выручила клубная легенда. 34-летний Жорди Альба вышел с лавки и в решающий момент пальнул, как не удалось никому из молодежи. Браво! Ну, и ассист головой от Френки тоже надо отметить.

Хлесткий выстрел ветерана принес каталонцам 82 очка - это на 14 больше, чем у "Реала"; до чемпионства уже рукой подать. "Осасуна" же с 44 баллами осталась 9-й.

33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Альба, 85

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Эрик Гарсия, 52), Бальде (Альба, 76) - Бускетс (Ферран Торрес, 76), де Йонг - Рафинья (Дембеле, 52), Педри, Гави (Фати, 36) - Левандовский

"Осасуна": Айтор Фернандес - Диего Морено, Унаи Гарсия, Эррандо, Ману Санчес - Ибаньес, Торро (Крус, 59) - Рубен Гарсия (Барха, 46), Орос (Муньос, 46), Бенито (Аридане, 70) - Авила (Кике, 59)

Удаление: Эррандо, 26

Ну, а здесь констатируем, что эпопея с вылетом "Эльче", длившаяся с зимы, наконец завершилась.

Зелено-полосатые не были плохи конкретно сегодня, но они отвратительно провели весь сезон, и четыре тренерских отставки не исправили положение, а, скорее, подчеркнули.

По матчу - "Эльче" неплохо начал, но Гумбау и Бойе не попали с выгодных позиций, а затем "Альмерия" ответила результативным угловым - помог опыт экс-"Матрасника" Лео Баптистао.

Еще один мяч в начале второго тайма на мастерстве провел Эмбарба, после чего гости на какое-то время поплыли. "Альмерия" могла их добивать и закрывать игру, но Баптистао не попал в пустые ворота после ляпа Вернера, а затем Эмбарба ударил в каркас. Неприятно, да, но и некритично. "Эльче" сподобился лишь на гол престижа на 90-й минуте, так что справедливость в любом случае восторжествовала.

После победы у "Альмерии" 36 очков - это 14-я позиция и 5 баллов отрыва от зоны вылета. Еще чуть-чуть осталось команде Руби! Касательно "Эльче", то со своими 16 баллами он наконец потерял и математические шансы остаться в элите на сезон-2023/24.

33-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Эльче" - 2:1

Голы: Баптистао, 22, Эмбарба, 52 - Понсе, 90

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Портильо, 77), Родриго Эли, Бабич, Сентельес - Робертоне (Саму Кошта, 84), де ла Хос, Мелеро (Эгуарас, 84) - Баптистао (Чуми, 69), Суарес, Эмбарба (Рамазани, 77)

"Эльче": Вернер - Хосан, Магальян, Клерк, Бланко (Меркау, 77) - Моренте, Фидель (Гути, 67), Дональд (Кольядо, 46), Гумбау - Бойе (Понсе, 67), Милья (Нтека, 68)

Предупреждения: Родриго Эли, 59, де ла Хос, 77 - Дональд, 20, Клерк, 50

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона) Эльче Альмерия
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Комментарии (7)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.05.2023 в 22:39
Надіюсь у керівництва Барселони після цього матчу не буде сумнівів продати Фаті. Це якийсь треш!Що з ним сталось?Якщо ще є бажаючі на нього віддавайте, поки не пізно! І його тата не слухайте, ниє тільки!Те саме Торреса стосується!Не те, що не допоміг в атаці, так ще й гол через нього відмінили!
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.05.2023 в 22:34
Ура!Перемога!Вітаю всіх вболівальників Барси! Не думав, що так важко буде забити сьогодні!Все таки "старий кінь борозни не портить". АЛЬБА МОЛОДЕЦЬ! Врятував!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.05.2023 в 22:36
А нападение ужас ужасный.)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.05.2023 в 22:42
Та то торба! Сподіваюсь домучать до чемпіонства цього року, а там будуть правильні орг.висновки!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.05.2023 в 22:33
Всех барселонцев с приближающимся чемпионством и еще один сухим матчем !!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.05.2023 в 22:31
Я не доволен сегодняшним судейством. Неужели арбитр не видел, что Барса никак забить не может, почему удалил только одного ?
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Spokoyno (Київ)
02.05.2023 в 22:45
Принаймні пеналь призначити, коли захисник гостей вибив м'яч рукою ПІДНЯТОЮ ВИЩЕ ГОЛОВИ Там обидва рішення були "можливі" Це ж треба на восьмидесяту хвилинну xG 2,60 / 0,38; а рахунок 0:0 Тобто що таке не фартить і як ... відточувати індивідуальну майстерність Добре, що по рекомендації пана О... Альбу не відправили вслід за Піке Той хоч і корявим, але все ж таки переможний забив... А Фаті то взагалі, то у Педрі не дасть пробити, то лупить повз ворота... що там тепер його папа ляпне?
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