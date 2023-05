Примера. Барселону спасла стареющая легенда, Эльче официально вылетел

"Барселона" едва победила в матче, в котором атаковала с первой и до последней минуты.

"Осасуна", как и ожидалось, выпустила неосновной состав, готовясь к предстоящему финалу Кубка. Те же парни, которые появились на поле, отдали "Барсе" мяч и почти не контратаковали.

Все было в ногах команды Хави, и первое время казалось, она знает, что делать. Уже на 26-й минуте гениальный пас де Йонга выводил Педри на ворота, и дебютант "Осасуны" Эррандо пошел на фол последней надежды. Удаление.

На бумаге "Барсе" стало еще проще, но проблемой внезапно оказались удары по воротам. То, как пробивала сегодня команда Хави, это какой-то позор.

25 - Teams with the most clean sheets in a single season in LaLiga, Premier League, Bundesliga and Serie A: ???????? Deportivo La Coruna - 26 in 1993/94. ???????????????????????????? Chelsea - 25 in 2004/05 ???????? FC BARCELONA - 25 in 2022/23 Historical. pic.twitter.com/RjdDWt2LWs

Педри, например, не попал в створ с пяти метров после прострела Бальде. Затем его примеру в еще более простой ситуации последовал Дембеле, а де Йонг с линии вратарской без сопротивления ткнул мяч в голкипера. Фати тоже пробивал часто и бездарно.

Не поверите, но даже голевое чутье Левандовского куда-то подевалось. Поляк пробил точно в голкипера с 12 метров, а когда таки забил, все испортил офсайд у Феррана.

В итоге все шло к аномальной ничьей, но "Барсу" выручила клубная легенда. 34-летний Жорди Альба вышел с лавки и в решающий момент пальнул, как не удалось никому из молодежи. Браво! Ну, и ассист головой от Френки тоже надо отметить.

0 - Barcelona have failed to register a shot on target in the first half of a LaLiga game at Camp Nou for the first time with Xavi Hernandez - the previous time was against Real Madrid in October 2021 with Ronald Koeman. Obstacle. pic.twitter.com/Eu7erjSfqd