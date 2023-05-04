Билетный рэкет, два гола и банкротство: как Кройф играл во втором испанском дивизионе

Все началось с системных проблем у NASL.

Кройф играл в Америке с 78-го, чтобы подправить финансы после нашумевшей аферы со свинофермами. Выбора не было – кредиторы отсудили даже единственную квартиру в Барселоне.

Между тем, Летучий голландец очень любил деньги, поэтому безропотно бегал в краях, где не было и следа футбольной культуры. Местные ходили на матчи, как на Cirque du Soleil, с той лишь разницей, что акробатов и глотателей огня заменяли Пеле, Беккенбауэр, Эйсебиу, Мюллер.

Трудно сказать, на что вообще рассчитывала NASL. Выставочные матчи быстро надоедали, и уже в 1980-м "Вашингтон Дипломэтс", где играл Кройф, показал убыток в 6 млн долларов.

Президент клуба Стив Данзански признал, что платить голландцу нечем, поэтому стороны разорвали контракт и пошли каждый своей дорогой: NASL направилась к закрытию в 84-м, а Кройф - к возвращению в Европу.



Кройф, Киналья и Беккенбауэр в Нью-Йорке. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Robinson - PA Images Кройф, Киналья и Беккенбауэр в Нью-Йорке. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Robinson - PA Images

Говорят, что первым интерес к выдающемуся голландцу проявил шотландский "Дамбартон" – и это симптоматично.

Скаутов в Америке никто не держал, поэтому форма Кройфа оставалась загадкой. Между тем ему уже стукнуло 33, и все хорошо знали его упрямый, властный характер. Гранды, на которых рассчитывал голландец, упорно отводили взгляд.

Чтобы привлечь к себе внимание, Кройф устроил целое шоу в благотворительном матче на "Камп Ноу" в декабре 1980-го. Там были Румменигге, Платини, Блохин, Марадона – короче, цвет футбольного мира. И что сделал Йохан? Он довел до бешенства арбитра Мигеля Переса, и в конце концов был удален с поля!

"Я в восторге от матча и от Барселоны. Надеюсь в ближайшее время вернуться в Европу, чтобы постоянно играть на таком уровне".

Так удочка была заброшена – и уже скоро у крючка начала собираться рыба. Интерес приписывали "Арсеналу", "Севилье", "Бетису", "Эспаньолу", но до финиша по разным причинам добрались лишь двое - "Леванте" и "Лестер".

San Jose Earthquakes v Washington Diplomats, George Best v Johan Cruyff, 1980 #NASL pic.twitter.com/vnx5xEtXNz — The Antique Football (@AntiqueFootball) May 15, 2014

***

Неожиданные претенденты, правда? Но все было именно так.

"Лисы" на тот момент занимали 20-е место в английской элите и искали лидера, который собрал бы воидено их молодежь, где выделялся некий Гарри Линекер.

Тренер "Лестера" Джок Уоллес изо всех сил форсировал переговоры с Кройфом, и пока надежда жила, команду будто подменили. Вдохновленные вниманием легенды "Лисы" выиграли 3 матча из 4, нанеся "Ливерпулю" первое домашнее поражение за три года!

"Мы с Йоханом уже договорились об условиях. У него есть одна или две проблемы, которые нужно решить, но я надеюсь, что он присоединится к нам в четверг. Я знаю его с 1973 года, когда он забил невероятный гол за "Аякс" против "Рейнджерс" в Суперкубке Европы, когда я был на "Айброксе". Переговоры велись по телефону в течение последних трех-четырех недель, и теперь я думаю, что у меня есть этот игрок. Он многому научит нашу молодежь и станет великолепной рекламой для "Лестера", – говорил Уоллес.

Но что Кройф? Он все переиграл в последний день. Холод и дожди – аргумент, но наибольшую роль сыграл гигантский контракт от президента "Леванте" Пако Аснара – 10 млн песет плюс половина выручки от продажи билетов, а еще прочие "мелочи", вроде виллы в элитном курорте Ла-Эльяна.

Само собой, Аснара предупреждали, чем это может закончиться для его маленького клуба, уже имевшего 13 млн долгов, однако он посчитал, что на Кройфа будет собираться полный стадион, а значит выручка от билетов вырастет в 4-5 раз. Также президент не сомневался, что звездный новичок выведет "Лягушек" в элиту, а это тоже дополнительный доход.

Таким образом, Аснар отправился в федерацию регистрировать Кройфа, чем очень рассмешил легендарного Элленио Эрреру:

"Вы шутите? Ставлю свои трусы, что Кройф никогда не будет играть за "Леванте!"

Президента "Лягушек" это оскорбило. В день, когда контракт был утвержден, он дал интервью сразу многим СМИ:

"Этим соглашением я показал, что не блефую. Долги? Ох, я вас прошу! Мы ничего никому не должны. Федерация получила все выплаты и состав тоже получил зарплату. Сейчас у нас 5000 сосьос, но с повышением в классе мы получим по меньшей мере 21000. Я в этом уверен. И у нас уже есть организованные туры по Европе и Америке".



Кройф подписывает контракт с "Леванте". Аснар сидит рядом. Фото - Marca.com Кройф подписывает контракт с "Леванте". Аснар сидит рядом. Фото - Marca.com

На следующий день, 1 марта, Кройф дебютировал за "Лягушек" в матче Сегунды против "Паленсии", и хотя его команда победила 1:0, голландец потерялся на поле. Его вклад был неощутим.

"Нам, конечно, не хватало взаимопонимания, но это естественно, ведь мы тренировались вместе всего полчаса. Я убежден, что мы повысимся в классе, если мои товарищи по команде будут понимать мою игру и прислушиваться к моим советам", - в тот момент Кройфа считали спасителем "Леванте".

Потребовалось всего-то несколько недель, чтобы это изменилось.

***

Игрок не может быть больше клуба, а Кройф был - и это, пожалуй, главная причина неудачи.

Он не ездил с командой на матчи, предпочитая собственное авто или компанию президента Аснара. Он не тренировался со всеми на равных и в целом делал то, что считал правильным.

Для тренера Пачина – между прочим, экс-партнера по "Реалу" Пушкаша и Ди Стефано – новичок стал худшим кошмаром. В то же время молодежь, как Висенте Латорре, восхищалась Кройфом, однако использовать его таланты не умела:



Кройф во время матча Сегунды. Фото: Marca/ автор неизвестен Кройф во время матча Сегунды. Фото: Marca/ автор неизвестен

"Йохан играл отлично, но мы не понимали его передач. Только он знал, что он хочет делать. Мы не могли удержать мяч, как он хотел, мы не привыкли к этому. Если бы он пришел к нам перед сезоном, мы успели бы адаптироваться. Но он появился в середине года".

Впрочем, хуже всего даже не это. Уже на вторую неделю в Сегунде Кройф без малейших угрызений совести занялся "билетным рэкетом" – проще говоря, требовал долю от продажи билетов не только в "Леванте", но и на других стадионах, мотивируя это тем, что люди приходят посмотреть на него; именно он увеличивал аудиторию в несколько раз.

Такая наглость прошла в Баракальдо, но гордые баски из "Алавеса" посоветовали Кройфу уходить, пока цел, и он за полчаса до матча просто уехал домой.

"Леванте" в тот вечер проиграл 0:1, и раздраженному Пачину пришлось отвираться, мол, у Кройфа заболела жена. Впрочем, даже это его не спасло – вскоре тренером назначили бывшего партнера Йохана по "Барсе" Хоакима Рифе. Аснар ублажал легенду, как только мог.

Johan Cruyff, Joaquim Rifé y Amancio en una reunión del sindicato de futbolistas.

[ ???? archivo MARCA ] pic.twitter.com/u3UF5XLXvI — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) February 23, 2023

Очевидно, он был хорошим товарищем, но очень плохим президентом, ведь чем больше власти получал Кройф, тем меньше команда напоминала, собственно, команду.

"Я думаю, что смена тренера нанесла нам вред. Время для отставки Пачина было выбрано плохо. Мы были на подъеме. Рифе полностью изменил игру, и это нам навредило. Последовали плохие выступления", - вспоминает Латорре.

Плохие – не то слово. Поражения "Кадису", "Малаге", ничьи с "Райо" и "Овьедо" отбросили "Леванте" с третьего места в середину таблицы, так что ни о какой Примере речь больше шла. Параллельно Кройф, будто насмехаясь, продолжал пропускать большинство выездов, ведь делиться с ним выручкой от продажи билетов клубы не собирались.

***

Возвращение легенды превратилось в дешевый фарс.

Пресса уничтожала "Лягушек" в каждой статье, но критики могло быть еще больше, если бы не громкое похищение бомбардира "Барсы" Кини. Таким образом, Кройф долго был темой №2.

Всего голландец провел в "Леванте" 79 дней, сыграл 10 матчей, забил 2 гола, и во время последнего поединка против "Рекреативо" (0:2) его засвистали болельщики обеих команд. Неудивительно!

Йохана уже заменили, когда во вратаря "Лягушек" полетели предметы с трибун – фаны и даже тренеры подозревали, что он "сливал" матч. После свистка торсида бросилась на поле, и президенту Аснару пришлось прятаться в теннисном клубе по соседству. Еще через несколько дней он подал в отставку – и только тогда местные поняли, что наделал с их финансами трансфер Кройфа.

По словам гендиректора "Леванте" Луиса Родригеса, Йохан "получил 11 млн из 18", но и этого хватило, чтобы опустошить казну подчистую.

Разъяренные игроки и персонал - конечно, без Кройфа - забаррикадировались на стадионе и сидели там 9 суток, требуя зарплату, и только тогда им выплатили какие-то копейки.

Они так и играли за эти "копейки" в течение следующего сезона, после чего лиге надоело, и она за долги отправила "Леванте" аж в 4-й дивизион. Мечта "Лягушек" об элите воплотится в жизнь уже в другом тысячелетии – в 2004 году.

Между тем, пока "Леванте" разбивал ноги на каменистых полях испанской трясины, Кройф в составе невыдающегося, но крепкого "Аякса" весело разыгрывал пенальти с Йеспером Ольсеном.

О "Лягушках" Йохан не вспоминал никогда; в его автобиографии им посвящено ровно 85 знаков с пробелами включительно:

"После короткого пребывания в испанском "Леванте" я решил вернуться в Амстердам".

И все, больше ни слова, что, согласитесь, красноречивее многих тирад.

Надо было все же ехать в "Лестер" к Линекеру.