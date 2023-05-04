Жирона - Мальорка: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги "Жирона" примет "Мальорку".

Команды соседствуют в турнирной таблице – каталонцы опережают островитян всего на 3 очка. Так что матч обещает быть интересным. Тем более, что команды уже порешали свои основные задачи на сезоны, и поэтому ждем открытый футбол для зрителей.

Ну и главное, что в составе хозяев выйдет украинец Виктор Цыганков, который вполне неплохо себя чувствует в Испании. Так что, ждем феерии и от украинского вингера.

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Чемпионат Испании 33-й тур

4 апреля. Начало в 20:30

"Жирона" – "Мальорка"

Трансляция – MEGOGO

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