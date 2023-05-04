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Жирона - Мальорка: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Ждем феерию от Цыганкова
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги "Жирона" примет "Мальорку".
Команды соседствуют в турнирной таблице – каталонцы опережают островитян всего на 3 очка. Так что матч обещает быть интересным. Тем более, что команды уже порешали свои основные задачи на сезоны, и поэтому ждем открытый футбол для зрителей.
Ну и главное, что в составе хозяев выйдет украинец Виктор Цыганков, который вполне неплохо себя чувствует в Испании. Так что, ждем феерии и от украинского вингера.
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Чемпионат Испании 33-й тур
4 апреля. Начало в 20:30
"Жирона" – "Мальорка"
Трансляция – MEGOGO
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