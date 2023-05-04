Примера. Жирона - Мальорка 2:1. Цыганков подал на гол, но герой - Кастельянос

"Жирона" заставила фанатов понервничать, но все же дожала непростую "Мальорку".

Кастельянос - вот кто главный герой, но и его партнеров тоже надо хвалить. С характером у команды Мичела все в полном порядке.

По событиям - "Киноварь" начала без мяча, но на равных. Первый острый момент создали гости - Антонио Санчес издали пальнул в штангу.

"Жирона" ответила после середины тайма. Резкий скачок темпа, прорывы через фланги, стандарты - кажется, "Мальорку" застигли врасплох. Кастельянос после навеса Цыганкова каким-то чудом промахнулся. Затем гол Ромеу отменил арбитр - якобы навес был до свистка. Тем не менее, от гола гости не спаслись - дежурная подача Цыганкова спровоцировала суматоху, и ею воспользовался Эспиноса.

Этот мяч, однако, не упростил задачу "Жироне" - слишком ненадежная у нее оборона. Уже на старте второго тайма Мурики забил, но ВАР увидел миллиметровый офсайд.

Понимая свою проблему, хозяева попытались удвоить счет, но Артеро не добил до ворот, а вскоре Буэно завалил в штрафной Мурики - и сам же косовар пенальти и реализовал.

На табло была 80-я минута, и слабая духом команда сдалась бы, но "Жирона" наоборот прибавила. Удар Ромеу под перекладину Райкович как-то отбил, но еще пара атак - и Кастельянос, взмыв в воздух, таки вколотил сербу победный мяч.

GOL DE TATY CASTELLANOS ????????



7th goal in his last 4 games ???? pic.twitter.com/AAqtLcC55V — World Champions ⭐⭐⭐ (@PREMIUMERZA) May 4, 2023

Браво, "Жирона"! Браво, Тати! И Цыганкову тоже спасибо за матч - очень активен был украинец абсолютно во всех компонентах; ожидавшихся проблем с физикой не видно в помине.

В таблице после победы у каталонцев 47 очков - и это 7-е место, которое станет еврокубковым, если "Реал" в финале Кубка короля обыграет "Осасуну". Кто мог представить такое в начале сезона? Шокирующий спурт. По "Осасуне" - она 12-я с 41 баллом.

33-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Эспиноса, 45+2, Кастельянос, 84 - Мурики, 80 (с пенальти)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Эспиноса, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 73) - Ромеу - Цыганков (Кальенс, 90+1), Мартин (Коуто, 90+1), Рейньер (Артеро, 60), Рикельме - Кастельянос (Стуани, 90+1)

"Мальорка": Райкович - Антонио Санчес, Хаджикадунич (Дани Родригес, 66), Вальент, Копете, Хауме Коста (Аугустинссон, 72) - Ндиай (Анхель, 86), Морланес (Гренье, 86), де Галларета, Ли Кан Ин - Мурики

Предупреждения: Эспиноса, 14, Хави Эрнандес, 76, Кастельянос, 78, Коуто, 90+1