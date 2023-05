Примера. Жирона - Мальорка 2:1. Цыганков подал на гол, но герой - Кастельянос

"Жирона" заставила фанатов понервничать, но все же дожала непростую "Мальорку".

Кастельянос - вот кто главный герой, но и его партнеров тоже надо хвалить. С характером у команды Мичела все в полном порядке.

По событиям - "Киноварь" начала без мяча, но на равных. Первый острый момент создали гости - Антонио Санчес издали пальнул в штангу.

"Жирона" ответила после середины тайма. Резкий скачок темпа, прорывы через фланги, стандарты - кажется, "Мальорку" застигли врасплох. Кастельянос после навеса Цыганкова каким-то чудом промахнулся. Затем гол Ромеу отменил арбитр - якобы навес был до свистка. Тем не менее, от гола гости не спаслись - дежурная подача Цыганкова спровоцировала суматоху, и ею воспользовался Эспиноса.

#LaLiga match summary for Girona vs Mallorca Date: 2023-05-04 #Girona #Mallorca pic.twitter.com/5o5mSQw3kI

Этот мяч, однако, не упростил задачу "Жироне" - слишком ненадежная у нее оборона. Уже на старте второго тайма Мурики забил, но ВАР увидел миллиметровый офсайд.

Понимая свою проблему, хозяева попытались удвоить счет, но Артеро не добил до ворот, а вскоре Буэно завалил в штрафной Мурики - и сам же косовар пенальти и реализовал.

На табло была 80-я минута, и слабая духом команда сдалась бы, но "Жирона" наоборот прибавила. Удар Ромеу под перекладину Райкович как-то отбил, но еще пара атак - и Кастельянос, взмыв в воздух, таки вколотил сербу победный мяч.

GOL DE TATY CASTELLANOS ????????



7th goal in his last 4 games ???? pic.twitter.com/AAqtLcC55V