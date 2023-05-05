Барселона хочет подписать защитника Вильярреала. За аргентинца просят 54 миллиона евро

"Барселона" интересуется правым защитником "Вильярреала" Хуаном Фойтом. "Сине-гранатовые" хотят включить в сделку полузащитника Нико Гонсалеса, который играет за "Валенсию" в аренде.

Сумма отступных, прописанная в контракте Фойта - 54 миллиона евро. "Барса" хочет снизить её до 34-х миллионов за счет своего игрока.

Хави считает, что усиление правого фланга обороны – приоритетная задача для клуба будущим летом.

Нико Гонсалес провел в этом сезоне за "Валенсию" 21 матч и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.