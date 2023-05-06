А вы знали, что…? ТОП-5 фактов о неожиданном сопернике Реала в финале Кубка короля

Этот текст посвящен Памплоне, ведь о другом финалисте вы и так говорите каждый день.

Скажите честно, вот вы знали, что "Осасуна"…

…является одним из двух крупнейших символов Наварры?

А это истинная правда.

Наварра – автономный регион на севере Испании, в горах. Он где-то втрое меньше, чем наша Одесская область; население – 650 тысяч человек. Народ – частично баски, частично испанцы, и это повлияло на название клуба.

"Осасуна" в переводе с баскского означает "Здоровье" - такое аполитическое название выбрали в 1920-м, чтобы избежать идеологических споров.

Впоследствии, правда, большинство Наварры поддержало Франко, и футболистов-республиканцев расстреляли. Но это дела давно забытых дней. Сейчас "Осасуна" снова объединяет всю Наварру; здесь она популярнее "Реала" и "Барсы".

"Рохильос" входят в четверку испанских клубов, до сих пор принадлежащих болельщикам, сосьос. Стоит уроженцу Наварры приехать куда-нибудь, как там уже звучит Osasuna nunca se rinde ("Осасуна" никогда не сдается) – ритмичный заряд трибун "Эль Садара". Так, учитель-волонтер Энеко Элосеги натренировал исполнять его детей Уганды – веселый был флешмоб.

Внимание к клубу огромно. Известна даже судьба сетки, когда-то спасавшей поле "Эль Садара" от агрессивных трибун – фермер и фанат "Осасуны" Хулиан Эскирос сделал из нее загон для племенного скота.

Ну, а другой символ Наварры – фестиваль Сан-Фермин. Именно под его впечатлением Хемингуэй написал свою "Фиесту". Главную изюминку празднований вы точно видели по ТВ – "энсьерро", или бег наперегонки с 12 разъяренными быками. Жуткое зрелище, но, несмотря на многочисленные увечья, экстремалов меньше не становится.

…играла в Лиге чемпионов?

Правда, только в квалификации.

Дело было летом 2006 года. Саво Милошевич, Пьер Вебо и местная легенда Пачи Пуньяль тогда творили настоящие чудеса под руководством Хавьера Агирре, который тоже переживал свои лучшие времена.

Ла Лигу-2005/06 "рохильос" завершили 4-ми, опередив "Севилью" по очным матчам – это и открыло команде путь в ЛЧ.

Что было дальше? Разочарование. "Осасуна" выстояла 0:0 в Гамбурге, а на "Эль Садаре" долго вела 1:0, пока за 15 минут до свистка счет не сравнял Найджел де Йонг.

Куда более приятные воспоминания у Памплоны о следующем Кубке УЕФА уже без Агирре, ушедшего на повышение в "Атлетико", однако с молодой звездой академии Раулем Гарсией и новичками Хуанфраном и Роберто Сольдадо.

Зубастая была команда. 3:0 на поле "Байера" в четвертьфинале Кубка УЕФА – это все еще лучший международный матч "рохильос".

Впрочем, даже та "Осасуна" до трофея не дотянула. Она выиграла первый полуфинал у "Севильи" благодаря голу Сольдадо, однако на "Писхуане" Дани Алвес, Луис Фабиано, Фредди Кануте, Ренато, Адриано и Антонио Пуэрта взяли реванш – 2:0.

И если бы это была единственная беда! Игра на два фронта без скамейки истощила команду, и она завершила Ла Лигу лишь 14-й - с этого начался затяжной спад, завершившийся очень драматичными событиями.

...была поймана на договорных матчах?

И не так давно. На дворе стоял 2014 год, и "Осасуна" как раз сменила президента.

Новый руководитель Луис Сабальса заказал независимый аудит, ведь казна пустовала, и после тщательных проверок в бухгалтерии обнаружили странные платежи на 2,4 млн евро.

Получателей было несколько – риелторы, португальское национальное общество на Мадейре; непонятные агенты, якобы привозившие в Памплону "Лопеса", которого никто не знал. Липа как она есть. Прибыла полиция.

Уже скоро "Осасуну" обвинили в организации трех договорных матчей в конце сезона-2013/14. "Рохильос" платили игрокам "Бетиса" и "Эспаньола", чтобы они слили очные встречи. Также они "мотивировали" "Бетис" на победу над прямым конкурентом Памплоны – "Вальядолидом".



Боссы "Осасуны" предстали перед судом. Фото: eldiario.es Боссы "Осасуны" предстали перед судом. Фото: eldiario.es

Следствие обнаружило, что связными в первом случае были защитники "Бетиса" Фигерас и Амайя, что шокировало самого Сабальсу:

"Не верю, что клуб покупал матчи. В конце концов, мы же ничего не добились и все равно вылетели в Сегунду. Я признаю, что в 2014-м были странные платежи, но надеюсь, что все не так плохо".

Его надежды, однако, не оправдались. Весной 2020 года суд признал виновными девять фигурантов дела. Среди них – почти весь бывший менеджмент "рохильос" во главе с гендиром Анхелем Марией Вискаем, получившим 8 лет и 8 месяцев тюрьмы.

Только экс-президент "Осасуны" Пачи Иско не сел по этому делу, но легче не стало. Все тот же аудит обнаружил, что функционер годами тратил клубные деньги на развлечения, шикарные авто, круиз по Карибскому морю, даже за кабельное телевидение платил деньгами "Осасуны"!

После таких новостей спонсоры исчезли через день-два. Тем временем долги Памплоны превысили 80 млн евро при среднем доходе клуба Сегунды в 9 млн. Чем платить? Как? "Осасуне" даже электричество обрезали – и на той же неделе она опустилась в зону вылета 2-го дивизиона. Сегунда-Б, где нет оплачиваемых ТВ-трансляций, означала бы верную смерть.

Быть или не быть "Осасуне" решалось в последнем, 42-м туре Сегунды 7 июня 2015-го, и до 77-й минуты Памплона проигрывала "Сабаделю" 0:2. Никто, абсолютно никто не верил в команду – и тогда ее спасли голы местных ребят Давида Гарсии и Хави Фланьо.

Давид, кстати, сейчас капитан команды. Вы увидите его сегодня в финале с "Реалом".

…построила одну из лучших академий Испании?

Тахонар не просто академия; это чудо-средство, излечившее "Осасуну" от ее громадных долгов.

Сейчас им руководит рекордсмен клуба по матчам (513) Пачи Пуньяль, который знает здесь каждый камешек:

"Мы – большое село. Мы играем и конкурируем наварскими талантами. У академии почти нет ребят со стороны, во всем выпуске только один из Мадрида. В Наварре нас очень мало, чуть больше 600 тысяч, поэтому мы ищем таланты под скалами и отдаем все для каждого парня".

Других вариантов нет – "Барса", "Реал" и, особенно, голодный до басков "Атлетик" не спят. "Осасуна" поддерживает сверхвысокую планку, чтобы с ними конкурировать. Ее система отбора - это не только 200 юношей и девушек, работающих в Тахонаре, но еще 20 тысяч детей, играющих в клубах-партнерах по всей Наварре. Здесь просеивают каждого.

Пуньяль и его помощник Алькайде признаются, что действительно талантливых ребят немного, потому в школе также делают акцент на неспортивных дисциплинах.

"Мы учим их на академическом, социальном, оздоровительном уровнях. Пройдя нашу школу, каждый должен что-то взять, кроме футбола, Тахонар должен быть залогом успеха этих детей в жизни".

Но не думайте, что все достигается только добрым словом и олдскулом, это не так. "Осасуна" открыта к новому. Ее детишки бегают в специальных "умных" щитках, которые в режиме онлайн фиксируют средний темп, количество ускорений, самочувствие, выводят на экран тепловую карту каждого игрока.

"Мы используем технологии, поскольку наша цель не только найти исполнителей, обладающих необходимыми для успеха качествами, но и сделать это раньше других", – говорит гендир Франсиско Каналь.

Получается очень круто. Еженедельно за первую команду Памплоны играют по 7-8 местных ребят, а Микель Мерино, Рауль Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Оян Сансет, Хави Мартинес, Начо Монреаль известны далеко за пределами городка, где все очень душевно, по-домашнему.

Пока журналисты расспрашивали Каналя, тренер Ягоба Аррасате и форвард Чими Авила пришли на стадион посмотреть на молодежь. От интервью наставник отказался – ему скоро ехать забирать из школы дочь. Авила подарил кому-то футболку и стал у кромки, как тренер. Пуньяль не против – Чими здесь любят.

... рассчитывает на форварда, которого судили за ограбление?

И это он и есть – Эсекьель Авила!

Мы знаем его как автора десятков эффектных голов в Ла Лиге, однако в футбол аргентинец вошел с черного хода.

В 2013 году Авилу поймали на попытке обокрасть клуб "Тиро Федераль". Он вынес из раздевалки футболки и бутсы, а когда попытался повторить фокус, в дверях караулила полиция.

"Это невероятно, когда так поступают люди изнутри клуба. Я понимаю, что ребята пришли в том числе со многими социальными и культурными проблемами, но тем не менее заявление из полиции не заберу", - возмущался президент Карлос Давила

19-летний Авила тогда исчез с радаров на три года – днем работал с отцом на стройке, научился муровать; ночью бродил по району с бандой. Он так никогда и не признал вины в том ограблении, а в 2018 году, когда Чими уже играл в Испании, его оправдал суд. Зачем портить жизнь изменившемуся человеку?

Рассказывали, что Авилу вернул в футбол агент, предложив лишь вдвое большую зарплату, чем получал каменщик. Ну, а "Сан-Лоренсо" не побоялся нанять – может, потому, что имел свежий опыт с еще одним "ребенком улицы" Анхелем Корреа.

"У меня было два пути: темный, который сбивает ребят с правильного пути и ведет их к преступности и наркотикам, или прилагать усилия и работать, чтобы стать тем, кем я являюсь. Мой папа учил меня, что "кто не знает, откуда он, тот не знает, куда идет". Всегда нужно помнить о корнях и говорить: "Я вышел из этого, так что и другие могут выйти, если захотят". Поэтому я помню и помогаю, когда могу", – признается Авила.

О предыдущей жизни аргентинец не вспоминает – лишь констатирует, что все его друзья либо погибли, либо за решеткой.

Кстати, это именно они дали ему это прозвище, Чими – от аргентинского острого соуса "чимичурри".

***

И да, эта острота будет очень востребована сегодня против "Реала".

Как и самоотверженность выпускников Тахонара. Как и взвешенность тренера Аррасате, надежность Давида Гарсии, техника Мой Гомеса, скорость Абде Эззальзули.

Все вместе они и есть "Осасуна", которую, несмотря ни на что, не надо недооценивать. Эти ребята пережили немало и стойко держат удар, и к тому же они будут играть за целую область - за все 650 тысяч наваррцев, которые будут неистово болеть.

"Osasuna mai se rinde" – будьте уверены, эти слова прозвучат на "Ла Картусе" не раз и не два.

И если "Реал" внезапно даст слабину, то…