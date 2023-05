Сила в простоте, или Как олдскул вывел кризисную Севилью в полуфинал Лиги Европы

Ла Лига соскучилась по Хосе Луису Мендилибару.

Он точно не самый знаменитый тренер на Пиренеях, однако чудо "Эйбара" ему не забудут. Вы ведь помните, да? Команда из городка на 25 тысяч человек на протяжении 5 сезонов играла в элите.

Когда у Мендилибара спрашивали, как ему это удавалось, у него на все был один ответ – простота.

В крохотном Эйбаре такой тренер и такой футбол выглядели органично. В Севилье, пожалуй, необычно. Но что мы видим в таблице?

6 wins

2 draws

1 defeat



Sevilla have been in sensational form since Jose Luis Mendilibar took charge in late-March. pic.twitter.com/UuOudYUUn9