Сила в простоте, или Как олдскул вывел кризисную Севилью в полуфинал Лиги Европы

Ла Лига соскучилась по Хосе Луису Мендилибару.

Он точно не самый знаменитый тренер на Пиренеях, однако чудо "Эйбара" ему не забудут. Вы ведь помните, да? Команда из городка на 25 тысяч человек на протяжении 5 сезонов играла в элите.

Когда у Мендилибара спрашивали, как ему это удавалось, у него на все был один ответ – простота.

"Мы – команда, которую легче всего анализировать", — сказал он однажды. "Мы не делаем ничего экстраординарного. Мы настаиваем на том, что умеем хорошо: выигрываем подбор, передаем мяч на фланг, подаем, бьем. Любая команда или любой аналитик знает, что мы делаем".

В крохотном Эйбаре такой тренер и такой футбол выглядели органично. В Севилье, пожалуй, необычно. Но что мы видим в таблице?

6 wins

2 draws

1 defeat



Sevilla have been in sensational form since Jose Luis Mendilibar took charge in late-March. pic.twitter.com/UuOudYUUn9 — Football España (@footballespana_) May 10, 2023

20 марта, в день отставки Хорхе Сампаоли, "Нервион" опережал зону вылета на 2 очка; сейчас – он в трех баллах от зоны еврокубков. Также есть приятный бонус – "Севилья" выбила из Лиги Европы "Манчестер Юнайтед", чтобы сыграть в полуфинале.

Кажется, боссы "Челси" поспешили. Сезон можно спасти даже в марте.

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Мендилибар не Лэмпард, это точно.

В последнем туре против "Эспаньола" "Севилья" 18 раз пробила по воротам и подала 9 угловых, прежде чем сломить сопротивление "Попугаев" и отыграться с 1:2.

А что было 19 марта в последнем матче Сампаоли? Один угловой и безвольное поражение 0:2 на поле "Хетафе".

Sampaoli pidió que metan un papel con indicaciones luego del gol de Osasuna a falta de 5 minutos para el final del partido y Acuña lo DESTRUYÓ ????



Esto se saca adelante con "Huevo" o nada. Los papelitos a otro lado.pic.twitter.com/3dkDYuyZ9T — Pases Ex Racing (@PasesExRacing) February 26, 2023

Главным "хайлайтом" Сампаоли в Севилье так и осталось письмо. Вообще тренеры часто что-то доносят игрокам на поле – Моуриньо однажды вообще попросил передать указание чужого – эпичный был момент. Но Сампаоли не играл с публикой. Он написал послание длиной с "Сагу о Форсайтах". Акунья просто его порвал.

Пожалуй, в тот момент и надо было заканчивать. Сампаоли продуцировал только ненужную суету, которую никто не понимал.

И еще он все бесконечно усложнял. Эти его эксперименты с флангами приводили только к такому…

…И такому.

Мендилибар прекратил беготню по граблям уже на первой тренировке:

"Идея, которую я пытаюсь донести до них, состоит в том, что мы должны избегать ужасающих ошибок на определенных участках поля".

И – невероятно! – как только "Севилья" прекратила играть с огнем, она стала реже обжигать пальцы.

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Мендилибар не Луис Энрике, это точно.

Хосе Луис вышел из низов испанского футбола, никогда не играл в элите, а его первой командой как тренера была такая себе "Арратия" в 1994 году. Он сформировался там и с тех пор не меняется.

Новый футбол "Севильи" архаичен по своей сути. Команда забрасывает мяч вперед и с бешеной интенсивностью бросается на подбор. Гуйе здесь главный – он силен физически и готов делать все сразу. Как только он перехватывает, идёт передача на фланг ради быстрого кросса в центр. Никаких инвертированных вингеров: левша Хиль играет слева, правша Окампос – справа. Плеймейкер – здесь есть варианты – раздает передачи. В центре мощный Эн-Несир замыкает кроссы.

Pape Gueye (24) ???????? vs Espanyol



Minutes - 90

Goals - 1

Crosses - 4

Long Balls - 9

Shots - 2

On Target - 1

Clearances - 2

Tackles - 3#Sevilla #Senegal pic.twitter.com/nVu76MKeCA — On The Bench (@RockyRoadBall) May 4, 2023

На "Писхуане" Мендилибар нашел трех бывших эйбарцев – кроме Брайана Хиля это вратарь Марко Дмитрович и центрхав Жоан Жордан. Они помогли команде с быстрой адаптацией.

Также сыграла свою роль поддержка со стороны ветеранов:

"Мы очень довольны Мендилибаром. Он опытен и упрощает нам игру. Есть некоторые новые вещи, которые мы совершенствуем, такие как давление и понимание того, как выиграть подбор. Кроме того, у каждого теперь есть свое место. Раньше мы ожидали атаки, а теперь мы идем на соперника", – рассказывает Фернандо.

Бразильцу уже 35, и он провалил первый круг, но сейчас пытается подавать пример – как и Ракитич, и Хесус Навас.

"Менди по-своему принес радость команде. Есть момент дисциплины. Если вы опаздываете на 10 секунд в начале тренировки, он заставляет вас делать сальто. Он очень отличается от Сампаоли, у него другой стиль. И его футбол нелегок", – улыбался Ракитич после 3:0 над "МЮ". Это был лучший вечер хорвата через два года.

Интересно, он в курсе, что сальто за опоздание – это тоже прием из низших лиг? Тренеру важны эмоции.

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Мендилибар не Тухель, это точно.

Он не использует углубленную статистику, не хочет знать планшетов, насмехается над тренировочными центрами, "которые похожи на аэропорты через непонятные конусы, стрелки и бог знает что еще".

И, как легко догадаться, он не переваривает ВАР и кучу пенальти, которые тот принес с собой:

"Вы в курсе, что мы куча мошенников в Ла Лиге? Коснись нас, и это выглядит, будто кто-то нас убил".

"Антисовременный" по собственному определению баск как динозавр, и если бы у него не получилось, его бы уничтожили как Блохина за "камон плэй" и "провисающую ось". Единственная защита Мендилибара – его результаты. После смены тренера "Севилья" выиграла 6 матчей, еще дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

Ну и поскольку золотой середины не существует, то баск теперь герой торсиды. Его дедовский взгляд на вещи преподносится как альтернатива – мол, можно и так, и футбол не такая сложная игра, как кое-кто привирает.

Справедливо ли? Пожалуй, можно сказать лишь, что Мендилибар сильный психолог, и ему везет. Ничья 2:2 на "Олд Траффорд", да и 2:0 в Кадисе в дебютном матче – это фарт; тренер все понимает.

"Если ты не играешь очень хорошо, но результаты хорошие, ты получаешь уверенность, потому что понимаешь, что когда-нибудь ты заиграешь лучше. Сейчас мы работаем над этим. На данный момент мы уже регулярно оказываемся с мячом перед воротами, это ключевое".

Наверное, здесь нужно вспомнить Юсефа Эн-Несири, ведь это именно он оказывается перед воротами, но тренер не стал.

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Мендилибар не Моуриньо, это точно.

Он не переходит на персоналии перед СМИ, и у него нет большой карьеры, чтобы говорить сверху вниз. Выход в полуфинал ЛЕ – самое большое достижение в его жизни.

"Я благодарен за шанс сыграть в четвертьфинале против "Юнайтед". Раньше я работал в небольших клубах, и только тренировал игроков, которые потом здесь играли. Вот и сейчас я благодарю футболистов, ведь они являются архитекторами всего этого. Они верят в то, что я от них прошу. Работа тренера состоит в том, чтобы группа верила в то, что вы им говорите".

И знаете, они могут на этой вере одолеть "Ювентус" и закончить Ла Лигу в зоне еврокубков – особенно если фарт и дальше будет за "Нервион".

Esta obra de arte que coño es jajajajaja pic.twitter.com/dW2YHnGeG5 — Mendilibar y su escopeta???? (@El_Mendi_) May 9, 2023

Но и перемены это не отменяет. Они будут. На "Писхуане" все еще куча балласта, и если Рекик или Хесус Корона просто не тянут, то Папу Гомес, Ракитич, Фернандо, Навас - это сильные игроки, которые постарели. Также есть вопросы к Сусо и, особенно, Ламеле – во что им играть с Мендилибаром? Сейчас они как Ди Мария у ван Гаала.

С другой стороны, впервые с осени 2021 года в Севилье появились и хорошие новости тоже. Так, команда получила шанс на трофей, хотя еще два месяца назад в такое мог поверить сумасшедший.

Также успехи Мендилибара заметно сняли напряженность в офисах. Президент Пепе Кастро укрепился и отбил атаку Дель Нидо; появились даже шансы на переизбрание в ноябре.

Ну, и главное – стало ясно, что делать дальше. Простой футбол – значит, нужны простые футболисты. Их Мончи найдет без проблем – это вам не Грааль искать по приказу вечно "непонятного гения" Сампаоли, и не имитировать гранда с впятеро меньшим бюджетом, как было с Лопетеги.

Мендилибар возвращает клуб к истокам, и если вы зайдете на городскую газету ABC, то увидите, что Севилья от этого в полном восторге.