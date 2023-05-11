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Барселона в ближайшие недели хочет продлить соглашение с Дембеле

Испания
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Француз один из важнейших игроков для Хави

Барселона в ближайшие недели хочет продлить соглашение с Дембеле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Усман Дембеле имеет предложение продления контракта от "Барселоны" до лета 2027-го. Агенты французского вингера встречались с представителями клуба на прошлой неделе.

Хави считает Дембеле одним из важнейших игроков своей команды на ряду с Робертом Левандовским. В клубе хотят закрыть сделку в ближайшие недели. Так, спортивный директор "Барсы" Матеу Алемани хочет закрыть все вопросы по контракту до 30-го июня, когда он покинет команду.

Текущий контракт Дембеле истекает летом 2024-го. Француз не играл за "Барселону" с февраля по конце апреля из-за травмы. Он начал получать игровое время в двух последних матчах "сине-гранатовых". В этом сезоне Усман провел за "Барсу" 30 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
sport.es

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