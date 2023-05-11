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Тебас: Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси

Испания
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Глава Ла Лиги тизерит возвращение

Тебас: Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в эфире COPE прокомментировал уход Серхио Бускетса из "Барселоны". Он считает, что расставание с футболистом на таком крупном контракте может приблизить возвращение Лионеля Месси.

"Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.

Не я дам "Барсе" разрешение, это зависит от (выполнения клубом условий) экономического контроля", – сказал Хавьер Тебас.

Напомним, что недавно Серхио Бускетс объявил об уходе из "Барсы" спустя 18 лет в системе клуба. Сообщалось, что "Барса" предлагала капитану контракт на год с уменьшением зарплаты, но испанский полузащитник принял решение уйти.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Барселона Хавьер Тебас
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Источник:
mundodeportivo.com

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