Тебас: Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в эфире COPE прокомментировал уход Серхио Бускетса из "Барселоны". Он считает, что расставание с футболистом на таком крупном контракте может приблизить возвращение Лионеля Месси.

"Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.

Не я дам "Барсе" разрешение, это зависит от (выполнения клубом условий) экономического контроля", – сказал Хавьер Тебас.

Напомним, что недавно Серхио Бускетс объявил об уходе из "Барсы" спустя 18 лет в системе клуба. Сообщалось, что "Барса" предлагала капитану контракт на год с уменьшением зарплаты, но испанский полузащитник принял решение уйти.