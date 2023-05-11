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Тебас: Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси
Глава Ла Лиги тизерит возвращение
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в эфире COPE прокомментировал уход Серхио Бускетса из "Барселоны". Он считает, что расставание с футболистом на таком крупном контракте может приблизить возвращение Лионеля Месси.
"Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.
Не я дам "Барсе" разрешение, это зависит от (выполнения клубом условий) экономического контроля", – сказал Хавьер Тебас.
Напомним, что недавно Серхио Бускетс объявил об уходе из "Барсы" спустя 18 лет в системе клуба. Сообщалось, что "Барса" предлагала капитану контракт на год с уменьшением зарплаты, но испанский полузащитник принял решение уйти.
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