Гюндоган снизил требования по заработной плате в Барселоне

Илкай Гюндоган согласился перейти в "Барселону" из "Манчестер Сити" бесплатно. Немец – третий в списке приоритетов "Барселоны" после Лионеля Месси и Мартина Субименди.

Каталонцам нравится 32-летний футболист, поскольку он может сыграть на всех трех позициях в полузащите. Кроме того, он с лета 2016 работает с Пепом Гвардиолой, поэтому точно впишется в футбол, который хочет видеть Хави.

Во время последних встреч Илкай дал понять, что хочет перейти в "Барселону". Ради этого он снизил требования по зарплате, поскольку каталонцы предлагают ему стабильность за счет более продолжительного срока контракта, чем дает "Манчестер Сити".