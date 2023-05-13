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Гюндоган снизил требования по заработной плате в Барселоне
Полузащитник хочет переехать в Каталонию и готов на уступки
Фото: twitter.com/IlkayGuendogan
Илкай Гюндоган согласился перейти в "Барселону" из "Манчестер Сити" бесплатно. Немец – третий в списке приоритетов "Барселоны" после Лионеля Месси и Мартина Субименди.
Каталонцам нравится 32-летний футболист, поскольку он может сыграть на всех трех позициях в полузащите. Кроме того, он с лета 2016 работает с Пепом Гвардиолой, поэтому точно впишется в футбол, который хочет видеть Хави.
Во время последних встреч Илкай дал понять, что хочет перейти в "Барселону". Ради этого он снизил требования по зарплате, поскольку каталонцы предлагают ему стабильность за счет более продолжительного срока контракта, чем дает "Манчестер Сити".
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