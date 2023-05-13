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Цыганков отыграл полный поединок и 48 раз коснулся мяча

Испания
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Стала известна оценка украинца в матче против Сосьедада

Цыганков отыграл полный поединок и 48 раз коснулся мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 34-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" расписал ничью с "Жироной" со счетом 2:2. Виктор Цыганков получил почти самую высокую оценку среди игроков своей команды. Аналитический портал Sofascore оценил игру вингера в 7,4 баллов.

Украинец отыграл на поле все 90 минут. За проведенное время Виктор отдал ассист, который помог забить первый гол команды.

Ударов игрок почти не наносил, всего лишь один в створ ворот. Но был полезен в подыгрыше своим партнерам. Успешность передач вингера составила 74%. Также он отдал 4 ключевых паса.

В этом сезоне в составе "Жироны" Цыганков принял участие в 15-ти матчах Ла Лиги, забил 3 гола и отдал 5 передач. Его команда занимает 7 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 48 баллов.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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