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Цыганков отыграл полный поединок и 48 раз коснулся мяча
Стала известна оценка украинца в матче против Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад"
Украинец отыграл на поле все 90 минут. За проведенное время Виктор отдал ассист, который помог забить первый гол команды.
Ударов игрок почти не наносил, всего лишь один в створ ворот. Но был полезен в подыгрыше своим партнерам. Успешность передач вингера составила 74%. Также он отдал 4 ключевых паса.
В этом сезоне в составе "Жироны" Цыганков принял участие в 15-ти матчах Ла Лиги, забил 3 гола и отдал 5 передач. Его команда занимает 7 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 48 баллов.
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